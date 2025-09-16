為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    守候10年今迎淡江大橋合龍 工務段長︰感動如打勝仗

    公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，「那時候真的覺得像打一場勝仗一樣，心中很振奮。」（記者羅國嘉攝）

    公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，「那時候真的覺得像打一場勝仗一樣，心中很振奮。」（記者羅國嘉攝）

    2025/09/16 08:20

    〔記者羅國嘉／新北報導〕銜接新北市淡水與八里間的「淡江大橋」，歷經多年規劃及7度流標，工程迎來關鍵里程碑，最後一塊閉合節塊今天上午進行合龍。然而，公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中回顧十年心路歷程，感性分享一路走來的甘苦談，指雖然後續還有附屬工程要處理，但大橋已展現完整輪廓，這份成就不僅是施工團隊的努力結晶，更是他自2015年投入以來最大心願的實現。

    鄭閔中指出，2015年無意間得知顧問公司準備投標淡江大橋國際競圖，深刻感受到這是國家級重大建設，於是重考高考並以公路局為第一志願，立志投入這項工程。起初於設計科辦理國際競圖後的設計審查工作，但淡江大橋歷經七次流標，一度懷疑大橋是否有實現的可能，但在長官堅持與政府修正計畫的支持下，工程終於獲得足夠經費並成功發包。

    「那時候真的覺得像打一場勝仗一樣，心中很振奮。」鄭閔中說。去年3月接任段長來到工地時，主橋塔僅達橋面高度，鋼橋面與斜索都還未施作。如今主橋塔與鋼橋面已全部完成，斜索接近安裝完畢。最近他騎車到工地途中，經過淡水海關碼頭，看見橋體雄偉成形，心中湧起強烈感動，「這兩年來的努力沒有白費，終於看見這座國際級地標的樣子。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播