守候10年今迎淡江大橋合龍 工務段長︰感動如打勝仗

公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，「那時候真的覺得像打一場勝仗一樣，心中很振奮。」（記者羅國嘉攝）

2025/09/16 08:20

〔記者羅國嘉／新北報導〕銜接新北市淡水與八里間的「淡江大橋」，歷經多年規劃及7度流標，工程迎來關鍵里程碑，最後一塊閉合節塊今天上午進行合龍。然而，公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中回顧十年心路歷程，感性分享一路走來的甘苦談，指雖然後續還有附屬工程要處理，但大橋已展現完整輪廓，這份成就不僅是施工團隊的努力結晶，更是他自2015年投入以來最大心願的實現。

鄭閔中指出，2015年無意間得知顧問公司準備投標淡江大橋國際競圖，深刻感受到這是國家級重大建設，於是重考高考並以公路局為第一志願，立志投入這項工程。起初於設計科辦理國際競圖後的設計審查工作，但淡江大橋歷經七次流標，一度懷疑大橋是否有實現的可能，但在長官堅持與政府修正計畫的支持下，工程終於獲得足夠經費並成功發包。

「那時候真的覺得像打一場勝仗一樣，心中很振奮。」鄭閔中說。去年3月接任段長來到工地時，主橋塔僅達橋面高度，鋼橋面與斜索都還未施作。如今主橋塔與鋼橋面已全部完成，斜索接近安裝完畢。最近他騎車到工地途中，經過淡水海關碼頭，看見橋體雄偉成形，心中湧起強烈感動，「這兩年來的努力沒有白費，終於看見這座國際級地標的樣子。」

