台東水稻白背飛蝨現蹤 農改場請農友加強巡視田區

白背飛蝨成蟲聚集於水稻葉片上吸食危害。（記者黃明堂翻攝）

2025/09/16 08:08

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣池上鄉、關山鎮及台東市部分地區二期作水稻近期陸續出現白背飛蝨危害，農業部台東區農業改良場請農友加強巡視田區，每叢發現5隻以上飛蝨時，應立即進行防治，避免造成損失。

農改場說，白背飛蝨主要聚集於水稻中、上半部葉片、莖基部及穗部吸食汁液為害，造成被害稻株常由基部往上黃化，降低植株光合作用及發育，稻株基部甚至明顯可見若蟲、蟲蛻和煤煙症狀；若為害穗部則直接影響稔實率，密度高時誘發煤病，導致結穗品質和產量下降。農改場調查發現部分田區白背飛蝨密度有上升的趨勢，為避免飛蝨大發生，請農民隨時注意田間飛蝨發生狀況，發現每叢蟲數達5隻時即應加強防治工作，以免影響水稻後期發育。

有關白背飛蝨防治，農改場建議清除田邊雜草，減少成蟲棲息場所，以降低遷入蟲源。平時稻田施用氮肥不宜過量、避免密植保持通風、定時排灌水，皆有助於減少飛蝨的發生。當每叢水稻發現5隻以上飛蝨時，可參考水稻飛蝨類防治核准使用藥劑進行防治，核准登記藥劑如10%氟美派水懸劑2400倍、25%賽速安水溶性粒劑1600倍、16%可尼丁水溶性粒劑3000倍、15%布得芬諾可溼性粉劑1000倍或50%加保利可溼性粉劑1000倍等。施藥時務必遵守藥劑推薦稀釋倍數及安全採收期，以確保稻穀生產安全。

有機或友善栽培農戶可參考選用苦楝油、礦物油等資材，並依推薦濃度使用，以降低飛蝨為害造成的損失。施用資材前可先將田間水位放高，保持約 3-5公分，促使飛蝨向上移動，以提高防治效果。

台東農改場於池上鄉水稻田區掃網捕獲之白背飛蝨。（記者黃明堂翻攝）

