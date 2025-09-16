小小角落化身為蜘蛛百合小花園 成為打卡景點

中市南區一處原髒亂空地，在志工努力成為蜘蛛百合小花園。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/16 07:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕用心灌溉，荒地變花園；位在台中市東興路、德富路間巷復興北路段，6年前還是一個空地，因已成為髒亂地，市府請南區公所認養，由當地的樹德里辦公室維管，在經由一番整理，此一長達約100公尺、面積約300坪的空地，已成為種滿蜘蛛百合小花園，在夏秋開得最茂盛之期，非常吸睛，更成為當地的亮點，常常吸引民眾來打卡，

位在台中市南區東興路、德富路間約300坪復興北路一處空地，過去因為缺乏管理，成為髒亂點，而由於面積不算小，市府交給南區公所來認養，由在地樹德里長余銘記來負責維管。

余銘記一開始便計劃將該區打造為小花園，但是台中市天氣很熱，有些花只能在冬天生長，余銘記選擇種蜘蛛百合，不但好照顧且一年四季都會開花，不用花太多經費，而志工也不用花太多時間除草。

蜘蛛百合雖一年四季都會開花，主要開花期在夏天，花期一到，一整片白色的花朵在路口綻放著，而且旁邊又是自行車道，民眾一看到整片的花海，且花瓣是細長型，另類美感，紛紛駐足或者是停下來拍照。

余銘記表示，種了6年蜘蛛百合，這些花會自開自謝，非常好照顧，但志工們還是小心呵護著，使得蜘蛛百合在花季時開得特別耀眼，即使非花季，仍有少數的花開著，也相當漂亮，讓此片蜘蛛百合小花園在花季時成為打卡景點。

中市南區樹德里有一處蜘蛛百合小花園樹德里。（記者蘇金鳳攝）

中市南區樹德里有一處空地成為蜘蛛百合小花園，尤其在花季時特別漂亮。（余銘記提供）

