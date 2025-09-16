紙袋不再滲水！ 暨大附中師生勇奪美國AII達文西國際發明金牌

駱奕帆（右1）帶領3名學生研發出環保防水紙袋（4人手上拿的紙袋），獲得2025美國AII達文西國際發明金牌。（暨大附中提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立暨大附中學生黃子祈、許家綺與李昌融，在駱奕帆、吳俊誼老師指導下，發現海藻酸鈉與氯化鈣結合後，能形成具疏水性的薄膜，以在地農業廢棄物、回收紙漿、蛋殼與海藻酸鈉，研發出兼具環保、耐用與防水特性的創新型環保紙袋材料，參加美國AII達文西國際發明獎，一舉拿下金牌。

指導老師駱奕帆表示，主題為「食再袋！海藻酸鈉與廢棄蛋殼的結合」的環保紙袋，研究靈感源於 Ooho 可食用水球，發現海藻酸鈉與氯化鈣結合後能形成具疏水性的薄膜，同學們進一步思考是否能延伸應用於其他領域，經過探討後，以在地農業廢棄物、回收紙漿、廢棄蛋殼與海藻酸鈉當材料，經過多次實驗與測試，找到最佳配方與製程，終於開發出這款具防水效果的創新紙袋。

該款紙袋不僅兼顧環保與實用性，還能有效抵禦水分滲透，紙袋裝有汁液的食物，不怕滲水，除了讓生活更便利，也賦予廢棄物新的經濟價值，達到環境永續。

3名學生在跟兩位老師不斷討論、腦力激盪下，研發出新型環保紙袋，他們都說，幫家鄉農業廢棄物找到再利用的價值，感覺很有成就感。

暨大附中師生研發的環保防水紙袋，獲得2025美國AII達文西國際發明金牌，校長黃方伯（右1）開心分享這份喜悅。（暨大附中提供）

