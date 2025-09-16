為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    紙袋不再滲水！ 暨大附中師生勇奪美國AII達文西國際發明金牌

    駱奕帆（右1）帶領3名學生研發出環保防水紙袋（4人手上拿的紙袋），獲得2025美國AII達文西國際發明金牌。（暨大附中提供）

    駱奕帆（右1）帶領3名學生研發出環保防水紙袋（4人手上拿的紙袋），獲得2025美國AII達文西國際發明金牌。（暨大附中提供）

    2025/09/16 07:28

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立暨大附中學生黃子祈、許家綺與李昌融，在駱奕帆、吳俊誼老師指導下，發現海藻酸鈉與氯化鈣結合後，能形成具疏水性的薄膜，以在地農業廢棄物、回收紙漿、蛋殼與海藻酸鈉，研發出兼具環保、耐用與防水特性的創新型環保紙袋材料，參加美國AII達文西國際發明獎，一舉拿下金牌。

    指導老師駱奕帆表示，主題為「食再袋！海藻酸鈉與廢棄蛋殼的結合」的環保紙袋，研究靈感源於 Ooho 可食用水球，發現海藻酸鈉與氯化鈣結合後能形成具疏水性的薄膜，同學們進一步思考是否能延伸應用於其他領域，經過探討後，以在地農業廢棄物、回收紙漿、廢棄蛋殼與海藻酸鈉當材料，經過多次實驗與測試，找到最佳配方與製程，終於開發出這款具防水效果的創新紙袋。

    該款紙袋不僅兼顧環保與實用性，還能有效抵禦水分滲透，紙袋裝有汁液的食物，不怕滲水，除了讓生活更便利，也賦予廢棄物新的經濟價值，達到環境永續。

    3名學生在跟兩位老師不斷討論、腦力激盪下，研發出新型環保紙袋，他們都說，幫家鄉農業廢棄物找到再利用的價值，感覺很有成就感。

    暨大附中師生研發的環保防水紙袋，獲得2025美國AII達文西國際發明金牌，校長黃方伯（右1）開心分享這份喜悅。（暨大附中提供）

    暨大附中師生研發的環保防水紙袋，獲得2025美國AII達文西國際發明金牌，校長黃方伯（右1）開心分享這份喜悅。（暨大附中提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播