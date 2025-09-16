北北桃高溫今上看37度！ 週四起各地注意雨勢

今日東半部高溫約32至33度，西半部高溫33至36度，其中在大台北及桃園有局部地區可能出現37度左右或以上高溫，中午前後紫外線偏強。（資料照）

2025/09/16 07:02

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（16日）持續受到太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲的天氣，不過環境偏東風，在迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨，其中山區降雨機率相對較高。

今日溫度方面，東半部高溫約32至33度，西半部高溫33至36度，其中在大台北及桃園有局部地區可能出現37度左右或以上高溫，中午前後紫外線偏強，民眾戶外活動請注意防曬並多補充水分，避免熱傷害。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

週三（17日）太平洋高壓逐漸東退，台灣附近水氣增多，環境偏東風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，台東地區及恆春半島有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

週四（18日）至週六（20日）南方雲系北移，各地天氣不穩定，易有短延時強降雨，主要雨勢集中在週四週五，台東地區及恆春半島有較廣泛且持續的陣雨及雷雨，南部、宜花地區有短暫陣雨；週六各地雨勢稍微減緩，南部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週日（21日）至下週一（22日）環境水氣稍減，迎風面的東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 38 30 ~ 40 32 ~ 38 29 ~ 37

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

