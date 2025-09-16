今高溫飆38度、明起至週六降雨增加 熱帶擾動恐發展為颱風米塔

氣象粉專「觀氣象看天氣」則指出，週四開始須留意2個低壓擾動發展，首先在巴士海峽會發展出一低壓系統，並逐漸往西北移動進入台灣海峽南部，在通過的過程將為東南部、南部帶來雨勢，若再偏北一點雨勢將更大。（圖擷自臉書）

2025/09/16 08:34

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日受太平洋高壓影響，天氣持續炎熱，氣象專家指出，預估今日高溫上看37、38度，白天仍須嚴防中暑。明日至週六低壓環流外圍水氣增加，局部降雨將變多，午後雷陣雨影響的範圍也將擴大，至於在菲律賓附近的2個熱帶擾動，其中一個在穿過菲國後已無發展，另一個則是還有成颱機率，不過因不同模式模擬的動向尚有顯著差異，具體發展仍有待觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地晴朗、白天酷熱，全台最高氣溫達38度以上，紫外線強，應注意防曬、防中暑。午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨，恆春半島及花東偶有局部降雨的機率。各地區氣溫為：北部24至38度、中部23至36度、南部23至37度、東部22至36度。

吳德榮表示，明日至週六大低壓環流外圍的水氣逐日漸增，東半部及恆春半島的局部降雨、逐日增大；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，平地受到影響的區域、逐日增多，有大雷雨發生的機率，明日北台仍有極高溫。

吳德榮提到，週四起各地高溫雖稍下降、仍偏熱。下週日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。下週一「熱帶系統」外圍接近，大台北及宜花轉有雨，雖無冷空氣，高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。

吳德榮也說明，根據最新歐洲模式模擬顯示，在大低壓環流內、原穿過菲律賓的「熱帶擾動」，已無發展。至於另一「擾動」在菲律賓東方取而代之，將通過呂宋島北端，經台灣西南方海面，朝廣東前進，成颱機率仍偏低，但間接增多大低壓環流外圍的水氣，加大週四至週六的降雨潛勢。

至於末期的「熱帶擾動」，則在菲律賓東方海面發展，其成颱機率已調高至70%。最新歐洲模式21日20時模擬圖的位置在台灣東方海面，朝巴士海峽前進。而美國模式模擬，亦在台灣東方海面，朝台灣前進。由於兩模式模擬的動向，有顯著差異。對台的威脅程度仍有「不確定性」，應持續觀察。

氣象粉專「觀氣象看天氣」則指出，週四開始須留意2個低壓擾動發展，首先在巴士海峽會發展出一低壓系統，並逐漸往西北移動進入台灣海峽南部，在通過的過程將為東南部、南部帶來雨勢，若再偏北一點雨勢將更大。

另外在關島西北西方海域也會發展出一低壓系統。根據最新預測模式，美國模式預測將朝台灣東北部海面而來，歐洲模式預測往呂宋島東北部海面，AI模式則預測往巴士海峽北部。

「觀氣象看天氣」也提到，要特別注意的是由於目前台灣東南方外海，海表面溫度跟海洋熱含量都相當高，各模式均預測此低壓系統將發展為既強又大的颱風，一旦成颱，將會是今年第17號颱風米塔。

