09/16 各報重點新聞一覽

AIT提二戰文件未定台灣地位 美國務院背書：中國刻意扭曲

二次大戰終戰八十週年，中國以「開羅宣言」等文件指日本已將台灣主權歸還中國，美國在台協會（AIT）上週批評中國是不實法律論述，美國國務院也背書表示，中國刻意扭曲二戰時期文件，美國將持續在中國壓力下支持台灣，反對任何片面改變現狀的企圖。

自由日日Shoot》中國駐丹麥大使要求驅逐台灣代表 學者批戰狼外交赤裸展演

中國戰狼外交惡行又一樁！丹麥歷史最悠久、發行量最大的「貝林時報」昨披露，丹麥和中國間緊張關係正在加劇，今年二月在日本駐丹麥大使館慶祝天皇生日活動上，中國駐丹麥大使王雪峰竟公開要求主辦方驅逐台灣代表，其無禮行徑令外交界震驚；學者痛批，這不僅是外交禮儀上的粗暴失態，更是戰狼外交的赤裸展演。

不滿臉書淪詐騙溫床 反詐協會助8受害者 告Meta求償1167萬

近年假投資詐騙盛行，詐騙集團透過臉書等社群軟體，大量刊登假冒名人的假投資廣告行騙，「台灣民間反詐騙協會」不滿臉書嚴重失職，未落實廣告審查，淪為詐騙溫床，昨天召開記者會宣布協助八名被害者，向台北地方法院提起民事訴訟，對臉書母公司Meta求償一一六七萬餘元，全台首例。

美中達成TikTok框架協議 川普：周五通話習近平

美國總統川普十五日說，美中馬德里貿易會談進展非常順利，他將在本周五和中國大陸國家主席習近平通話。美國財政部長貝森特說，美中這次會談已就TikTok問題達成框架協議。

陽光行動／失蹤數字嚇死人！失智迷航10年增6成 悲劇頻傳

「只差十分鐘，爸爸就不見了。」藝人林葉亭父親林葉增罹患失智症，今年春節前從家中外出迷途，親友焦急尋找、數百人次救難人員陸空搜救，歷經十一天在水池附近尋獲，已是冰冷遺體。這次，再也盼不到摯愛的爸爸回家團圓，林葉亭滿是自責。

TikTok出售有共識 川習9／19通話

美中經貿高層15日結束在西班牙馬德里的2天會談，傳出雙方就熱門短影音平台TikTok的美國所有權問題達成「架構協議」。美國總統川普當天在「真實社群」平台發文，稱雙方談判進展順利，並透露，他將在19日與中國國家主席習近平通話。川普在貼文中說，美中在西班牙的大型貿易會議「進展非常順利！」他並暗指TikTok（抖音國際版）說，雙方就「我們年輕人很想挽救的某家公司達成協議，他們會非常高興！」

柯文哲、應曉薇再獲交保 北檢不排除抗告

台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城案羈押1年交保，北檢抗告成功，台灣高等法院撤銷交保裁定，發回台北地院更裁。北院15日開庭，合議庭強調憲法人權保障及比例原則，認為尚未到庭的證人偵查中已具結，不能以此作為羈押必要，維持柯文哲7000萬元、北市議員應曉薇3000萬元交保處分，都限制住居及出境、出海8月，須接受電子腳環、個案手機科技監控。

