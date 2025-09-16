高雄「果嶺」公園估10月初開箱 官員曝陳其邁曾花3小時走完18洞

高雄高爾夫球場改造成果嶺自然公園，預估9月底、10月初可開箱。（翻攝好過日粉專）

2025/09/16 00:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府全力改造高雄高爾夫球場轉型「果嶺」自然公園，最快9月底、10月初可開箱，不用幾百萬元會費，一般民眾可隨時愜意走上果嶺，市府官員透露，市長陳其邁已先體驗，花了快3小時才走完18洞。

高雄高爾夫球場（也稱澄清湖球場）1961年成立，土地為市有地，總面積約60公頃，設有國際標準18洞球道，是南台灣歷史最悠久球場之一，因業者未落實水保與違規使用農藥，市府前年底租約到期後收回。

今年5月，相關局處開始投入高爾夫球場改造計畫，包括生態盤點、空間重整、交通規劃、闢建滯洪池等，不少民眾最近路過球場東側松藝路時，驚覺原本濃厚樹籬被打開，從沒看過的遼闊果嶺近在眼前。

局處官員透露，市長陳其邁爭取由市府代管澄清湖、全面開放園區同時，也緊盯這塊對市民來說相當神秘的空間，他常抽空到場會勘，與局處討論如何規劃，甚至自己走逛果嶺，花了快3小時走完18洞。

官員也證實，球場將以「果嶺自然公園」為名，預計最快9月底、10月初開箱，過往進場需繳數百萬元會費，以後完全不用錢，所有市民與遊客都能踏上果嶺。

市府調查，除了大片草皮外，果嶺公園植栽也很豐富，共有2千6百餘棵樹，其中以大葉桃花心木最多共419棵，其次為芒果328棵、榕樹212棵、樟樹149棵，全部78種樹；現蹤的鳥類也不少，包括鳳頭蒼鷹、五色鳥、綠鳩、紅冠水雞等。

官員說，高雄高爾夫球場啟用幾十年來，每天大概只有兩200多位球友能進入這60公頃場域，當球場退場後，市府將呼應市民與環保團體的期待，讓公有土地應回歸公共，成為全民共享的自然資產。

果嶺公園草皮舒坦，過往只限繳納數百萬會費的會員可進入，未來將開放所有民眾休憩，一毛錢都不用付。（記者王榮祥攝）

高雄市府將高雄高爾夫球場改造成果嶺公園，未來所有民眾可從多條通路踏進果嶺。（記者王榮祥攝）

