新北首創餐飲類店面能效分級制 「綠店之星」徵選開跑 最高獲10萬獎金

2025/09/15 23:59

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市府率先全國，首創餐飲類服務業「店面能效分級制度」，協助餐飲業者邁向節能減碳、提升永續競爭力，首屆「綠店之星」徵選活動即日起至9月30日受理報名，得獎店家可獲最高10萬元節能激勵獎金、「綠店之星」標章與星級認證，新北市府期望藉此帶動更多餐飲業者投入節能減碳行列。

新北市經發局說明，凡在新北市依法設立登記的各類餐飲業皆可參加「綠店之星」徵選活動，參與業者可透過自我檢視能源使用情況，獲得專業能效診斷建議，協助降低營運成本，有助於提升營運效率及品牌形象。

徵選方式採3階段評選制度，分別為書面初審、實地複勘與委員綜合決審，評比指標包括店家營業用電績效、設備節能配置、空間與營運管理、創新實踐與永續推動進行評比等5大方向，最終遴選出10家典範店家及優良店家，前3名分別頒發10萬元、5萬元及3萬元節能獎勵金，並於今年11月公開頒獎表揚。

經發局長盛筱蓉表示，餐飲服務業不僅是民生必需產業，更是能源使用最為密集的產業之一，新北市率先推動「店面能效分級制度」，此制度將節能行動與國際ESG趨勢接軌，鼓勵業者將節能成果納入永續報告，展現企業對社會責任的承諾，也帶動產業轉型，成為實踐淨零轉型的領航城市，相關徵選資訊可至新北市經發局官網查詢。

