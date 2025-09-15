桃園市立新屋高中泳池改自營 預計10月底前重啟

桃園市立新屋高中游泳池暫停營運、改由學校自營，預計10月底前重啟。（新屋高中提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立新屋高中月前對外公告，校內「行健館」因廠商終止契約，自9月1日起場地暫停營運，由於行健館一樓游泳池除做為當地中、小學游泳教學使用，也開放鄉親使用，引起地方熱議。對此，市府教育局今（15）日說明，該校泳池自9月起改由學校自行管理，待聘請救生員、教練後就會開放游泳教學使用。

教育局副局長賴銀奎表示，新屋高中的游泳池因委外廠商合約提前終止，也連帶影響新屋區鄰近學校的游泳課程，教育局已協調各校暫時至周邊游泳池上課，並請新屋高中加速完成救生員委外事宜，讓學生能夠就近恢復游泳課程。有關泳池硬體部分，教育局已請新屋高中盤點改善需求並後續協助改善，確保場館能持續發揮功能、服務在地居民。

賴銀奎說，該泳池自9月1日起改由學校自行管理，因游泳池依規定必須在開放時配置救生員，正進行委外招募作業，預計10月底前完成勞務採購，後續待救生員人力完成聘用後，即開放游泳教學使用。

另新屋高中刻正依「桃園市立各級學校場地設施開放使用管理要點」及「桃園市市立各級學校場地使用收費基準」研擬租借收費標準，待公告後即可供民眾申請使用，發揮場館的多元功能。

民進黨桃園市議員陳睿生認為，這座場館由學校收回經營，應儘速招聘救生員，他希望校方盡速盤點游泳池與運動場館修繕項目，提送教育局申請補助。

