2025桃園太武藝術季起跑 「將軍小館」美食重現胡璉將軍故事

2025太武藝術季今起跑，「將軍小館」以美食重現胡璉將軍故事。（記者李容萍攝）

桃園市「2025太武藝術季─藝動」今熱鬧開幕。（桃市文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「2025太武藝術季─藝動」今（15）日下午在桃園市大溪太武新村眷村文化園區開幕，持續到10月12日，今年藝術季以「歷史X當代藝術」為核心，推出「家工時代：太武新村年度特展」。園區的「將軍小館」同步開幕，邀請大家透過眷村美食認識已故胡璉將軍（前金門防衛司令部司令）的歷史，以眷村為舞台融合傳統與創新，讓藝術無限延伸。

市府文化局長邱正生指出，太武新村這座昔日的軍眷社區建於1964年，2009年指定為歷史建築，2020年8月重新開放，提供藝術家駐村及文創品牌進駐，每年規劃「太武藝術季」活動，邀請民眾重新走進太武新村眷村，感受藝術的魅力。

市府副秘書長金志聿表示，他自幼在太武新村長大，能回到兒時生活的地方就像翻開童年的相簿一樣親切，當年許多同學和玩伴都住在這裡，對眷村的一草一木都有深厚情感。今年藝術季邁入第4屆，以「藝動」為主題，希望透過藝術與眷村的相聚，開啟歷史與當代的對話，從眷村展覽、當代藝術裝置到傳統料理新詮釋，以多樣形式的體驗打破文化邊界。

本屆藝術季的亮點是「將軍小館」開幕，由胡璉將軍第三代胡敏越帶領來賓走入胡璉將軍文史脈絡，在「將軍小館」中，胡璉扮演老饕角色，將其生平事蹟與美食做結合，大家耳熟能詳的金門酒廠，正是於1952年由時任金門防衛司令官的胡璉創立。

「家工時代：太武新村年度特展」將展至明年3月31日，以太武新村居民的生活記憶為主軸，梳理出家庭代工在眷村經濟與日常中的重要地位。當時，許多家庭在屋內承接製鞋、縫紉、零件加工等，不僅是生活來源，也成為鄰里互助與情感交流的重要場景。本展透過文物、影像與故事重現那段家工時代的風貌，為眷村文化留下珍貴的歷史印記。

今年藝術季亦邀請傅琬婷、邱伶琳、張乃仁3組駐村藝術家於活動期間開放園區工作室，展出現階段的駐村成果。另外，上期駐村藝術家韓昀庭與民眾共同創作的公共藝術作品「蠟燭獸」，將隨處可見的垃圾桶以古老凶獸意象延伸至民間信仰，轉型為守護居民用火安全的象徵。

此外，本次藝術季期間，園區規劃「深度走讀」，以及「太武藝市」文創市集也將於教師節連假及國慶連假登場，市集匯聚在地品牌、文創手作與特色餐飲，邀請旅人於眷村老屋間漫遊，體驗不同攤位的創意巧思。

2025太武藝術季今起跑。（記者李容萍攝）

桃園市大溪太武新村眷村文化園區推出「家工時代：太武新村年度特展」。（桃市文化局提供）

桃園市大溪太武新村眷村文化園區推出「家工時代：太武新村年度特展」，眷村媽媽一針一線。（桃市文化局提供）

桃園市大溪太武新村眷村文化園區推出「家工時代：太武新村年度特展」，圖為國巨洋傘從家庭到全球出口。（桃市文化局提供）

