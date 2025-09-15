國際青年走訪新北ESG企業、齊柏林空間 見證台灣永續行動力

新北2025青年氣候國際論壇參訪團走訪緯詠智能公司，交流AI科技的永續能源應用。（新北市環保局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市環保局日前舉辦「新北2025青年氣候國際論壇」，並邀請美國、加拿大、日本及韓國的國際青年走訪緯詠智能公司，了解企業發展AI科技推動永續管理的實踐理念，另參觀環境教育場域「齊柏林空間」，共同為2050淨零目標邁進。

「環境、社會、治理（ESG）」是企業永續的評量指標，緯詠智能公司分享如何運用AI協助能源與永續管理，並介紹其設計可在工作之餘的輔助健身app，建立「碳足跡」概念及應用，該平台鼓勵員工兼顧工作與健康，並透過數據記錄健身活動中減少的碳排放量，提升員工健康與幸福感，並強調從生活中落實永續文化，促使氣候行動理念在組織內部發酵與實踐。

經濟部中小及新創企業署執行「綠色科技加速器」計畫團隊也分享協助新創與中小企業降低碳排的執行策略和機制，並扶植淨零減碳創新技術。

參訪團也走訪位於淡水的「齊柏林空間」，體驗藍曬DIY方式留下對台灣環境之美的紀念，並透過空間影像與展覽理解環境變遷對土地與社會的衝擊，與會青年皆認同，從「看見台灣」的導覽中，眼見人類對環境造成的衝擊，並反思永續不只是政策口號，可透過教育與藝術，轉化為具體而深刻的責任。

環保局長程大維表示，面對氣候變遷的挑戰，新北市盼藉參訪聚焦永續發展的企業與團體，激發更多創新思維，以聯合國永續發展目標為架構，運用專業找尋永續發展解方，民間與政府攜手合作，引領社會共同肩負地球村成員的責任。

國際論壇參訪團在淡水「齊柏林空間」體驗藍曬創作，從藝術角度理解環境變遷。（新北市環保局提供）

