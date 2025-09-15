「金額近10萬」週一入帳 月底前還有16筆錢能領

15日為「國民年金保險喪葬給付」預定入帳日，金額近10萬元。示意圖。（資料照）

2025/09/15 23:25

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕符合資格的民眾快確認！根據勞保局行事曆，本週一（15日）為「國民年金保險喪葬給付」預定入帳日，金額近10萬元。此外，9月底前還有16筆相關年金給付和補助將接力發放。

勞保局9月份行事曆指出，本月15日為國民年金保險喪葬給付預定入帳日。勞保局說明，只要是在國民年金加保期間（65歲前）死亡的被保險人，就可以由「支出殯葬費的人」請領喪葬給付，但若是在「國保退保期間」或「65歲以後」死亡的人，由於死亡時不是國保被保險人，所以不能請領國保的喪葬給付。

喪葬給付的金額是按照被保險人死亡當月之月投保金額一次發給5個月，國民年金保險月投保金額，自2015年1月1日起，由1萬7280元調整為1萬8282元；另自2023年1月1日起，由1萬8282元調整為1萬9761元。所以，若被保險人於2023年1月15日參加國保期間死亡，則喪葬給付金額為19761×5＝9萬8805元；如果被保險人於2022年10月31日參加國保期間死亡，支出殯葬費的人於1012年1月20日申請喪葬給付，因為被保險人死亡時的國保月投保金額為1萬8282元，所以喪葬給付金額為18282×5＝9萬1410元。

需要注意的是，喪葬給付必須在被保險人死亡次日起算5年內提出申請，如果超過5年後才提出申請，因為已經超過申請期限，勞保局會核定不予給付。

除了保險喪葬給付，本月還有16項年金或補貼將接力發放入帳：

9/18：國民年金保險生育給付

9/19：農民月退休儲金、老農津貼

9/25：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付、國民年金保險生育給付

9/26：勞保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金首發案（勞工退休金制度中，首次核發月退休金的申請案件）

9/30：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

