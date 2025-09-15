為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化縣垃圾減量4萬噸全台第一！環保局分類21項大公開

    2025/09/15 22:59
    全國第一名的彰化縣環保局，垃圾分類21項大公開！（彰化縣環保局提供）

    全國第一名的彰化縣環保局，垃圾分類21項大公開！（彰化縣環保局提供）

    全國第一名的彰化縣環保局，垃圾分類21項大公開！（彰化縣環保局提供）

    全國第一名的彰化縣環保局，垃圾分類21項大公開！（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局的玻璃類都依照顏色分成三類。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局的玻璃類都依照顏色分成三類。（彰化縣環保局提供）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月實施垃圾分類新制，新制上路1年來，垃圾減量約4.1萬公噸，拿下環保績效考核總成績全國第1名。環保局也首度公開該局的垃圾分類，總共分成21大類，手搖杯還有專屬「疊疊樂」區，分類區全程錄影，不容出錯！

    環保局指出，垃圾處理是該局主管業務，局本部垃圾分類已經超過20年，為了達到「以身作則」，該局的垃圾分類項目都是超越全縣26個鄉鎮市標準，並隨時跟著回收新制在修正與調整，全局將近100、200位人員，都要依照全縣最嚴格的垃圾分類來執行。

    目前彰化縣環保局的垃圾分類，直接分成21類，也就是一般垃圾與20項資源回收物。除了生、熟廚餘要分類，光是玻璃還分成綠色、茶色與透明等3色，如果有人鋁罐、鐵罐分不清，現場就貼有可容器用手壓扁的就是鋁罐。

    環保局表示，在21大類的垃圾分類當中，還設有「疊疊樂」專區，也就是把塑膠水管直立擺放，讓手搖杯可以疊起來，依照杯口直徑大小來放入塑膠管，就可以不佔空間。

    環保局不只是「以身作則」，垃圾分類也採取最高標準，現場還有全程錄影，避免偷渡家庭垃圾，或是垃圾完全不分類就隨便一扔。環保局說，迄今尚未發現有違規情事發生。

    許多人第一次到環保局都會被一大排的垃圾分類牆嚇到，不少民眾都說，原來環保局的垃圾分類玩真的，不只是要求民眾要分類，自己還做到細分類，做了最好的示範。

    不會分類？彰化縣環保局用圖片加上實物來教學。（彰化縣環保局提供）

    不會分類？彰化縣環保局用圖片加上實物來教學。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局垃圾分類的疊疊樂，讓手搖杯不佔空間。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局垃圾分類的疊疊樂，讓手搖杯不佔空間。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局垃圾分類區還有全程錄影。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局垃圾分類區還有全程錄影。（彰化縣環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播