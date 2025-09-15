彰化縣垃圾減量4萬噸全台第一！環保局分類21項大公開

2025/09/15 22:59

全國第一名的彰化縣環保局，垃圾分類21項大公開！（彰化縣環保局提供）

彰化縣環保局的玻璃類都依照顏色分成三類。（彰化縣環保局提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月實施垃圾分類新制，新制上路1年來，垃圾減量約4.1萬公噸，拿下環保績效考核總成績全國第1名。環保局也首度公開該局的垃圾分類，總共分成21大類，手搖杯還有專屬「疊疊樂」區，分類區全程錄影，不容出錯！

環保局指出，垃圾處理是該局主管業務，局本部垃圾分類已經超過20年，為了達到「以身作則」，該局的垃圾分類項目都是超越全縣26個鄉鎮市標準，並隨時跟著回收新制在修正與調整，全局將近100、200位人員，都要依照全縣最嚴格的垃圾分類來執行。

目前彰化縣環保局的垃圾分類，直接分成21類，也就是一般垃圾與20項資源回收物。除了生、熟廚餘要分類，光是玻璃還分成綠色、茶色與透明等3色，如果有人鋁罐、鐵罐分不清，現場就貼有可容器用手壓扁的就是鋁罐。

環保局表示，在21大類的垃圾分類當中，還設有「疊疊樂」專區，也就是把塑膠水管直立擺放，讓手搖杯可以疊起來，依照杯口直徑大小來放入塑膠管，就可以不佔空間。

環保局不只是「以身作則」，垃圾分類也採取最高標準，現場還有全程錄影，避免偷渡家庭垃圾，或是垃圾完全不分類就隨便一扔。環保局說，迄今尚未發現有違規情事發生。

許多人第一次到環保局都會被一大排的垃圾分類牆嚇到，不少民眾都說，原來環保局的垃圾分類玩真的，不只是要求民眾要分類，自己還做到細分類，做了最好的示範。

不會分類？彰化縣環保局用圖片加上實物來教學。（彰化縣環保局提供）

彰化縣環保局垃圾分類的疊疊樂，讓手搖杯不佔空間。（彰化縣環保局提供）

彰化縣環保局垃圾分類區還有全程錄影。（彰化縣環保局提供）

