刺網漁業轉型 小琉球被點名廢網回收掛零 屏縣府：已禁用多年

屏東東港的廢棄漁網回收區。（記者陳彥廷攝）

2025/09/15 22:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府為配合農業部漁業署推動刺網漁業轉型，進行漁網回收及相關輔導措施，施行數年後，廢網集中特定港口，且漁網具的回收來源顯得單一，遭到審計部點名改善，屏縣府則回應，今年已新增延繩釣網具的回收，達到回收多元化。

審計部台灣省屏東縣審計室的年度總決算審核報告指出，屏縣府海洋及漁業事務管理所（簡稱海漁所）去年度配合漁業署的刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護、刺網漁業漁具實名制及廢漁網回收再利用等計畫共401萬餘元，但其中轉型部分，仍有逾26%、共227艘刺網漁船尚未提報漁業署辦理輔導轉型。

屏東縣審計室報告顯示，雖然有廢棄漁網實際收受量，且回收再利用率亦相當高，但皆集中於東港區，其他區漁會收受量皆低，甚至像琉球區漁會連年皆掛零，加上現行回收廢棄物限漁網類的拖網及流刺網，其他漁網具尚未列入回收範圍，回收項目亦不夠多元。

屏縣府海漁所指出，刺網轉型屬於配合中央政策性質並非強制，目前本島3海里內禁用多層刺網，因此仍有漁民是依賴單層刺網捕撈飛魚等維生，將持續利用現場巡查輔導刺網漁業轉型以實踐生態共生概念，達成漁業資源永續發展目標；至於琉球區漁會沒有回收漁網，則與屏東獨步全台且行之有年的環保政策有關。

海漁所說明，為維護小琉球海底生態如珊瑚礁等，該島周圍3海里內連單層刺網都已禁用多年，當地多年沒有刺網漁業因此自然不會有回收數量；至於回收多元化，也已新增延繩釣漁具的部分，讓小琉球大宗的延繩釣船能回收。而回收獎勵延續過往、每公斤15元，漁民只要事先將漁網上浮球、沉子、垃圾等雜物全數拆除，並進行基本清潔與打包處理，經申請後就可發給獎勵金。

