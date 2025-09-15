彰化田中農水路怪手開挖 農民傻眼：稻作再1個月就收成

彰化縣田中鎮三民農地進入水稻成長期，卻因重劃區工程，怪手駛入動工、壓毀農田，引起當地農民不滿。（陳素月辦公室提供）

2025/09/15 22:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕斥資2.8億元、「彰化縣田中鎮三民農地重劃區農水路工程」近日終於動工，卻引起當地農民不滿。農民指出，稻田再1個多月就能收割，如今怪手挖開田區，恐讓他們收成付諸流水，要求縣府暫停工程，並向立委陳素月陳情，盼暫緩施工，待收成後再動工。

田中三民重劃區面積達140公頃，工程總經費約2.8億元，由縣府爭取中央補助，去年7月公告實施，今年8月20日正式動土，預計2027年4月完工，主要改善排水與農路系統。但農民抱怨，許多人早在公告前就已購入秧苗、僱工犁田，如今收割在即，卻被迫面臨農田可能一分為二，一旦水路中斷，整片稻作都無法灌溉，損失恐無法彌補。

陳素月近日會同農民到場會勘，認為縣府公告期過短，農友根本來不及因應，同時也發現，許多農民採「小地主大佃農」模式經營，除耕作成本外還需負擔租金，損失恐更嚴重。她呼籲縣府暫停施工，待農民收成後再繼續，以降低損失。

縣府地政處則回應，三民農地重劃計畫早於去年7月公告，並於今年7月8日公告禁止新增建築或改變地貌，相關訊息也透過公所、村里辦公室宣導。承攬廠商依契約進場，目前已開挖3條農路，但確實有個別承租戶通知疏漏，未來將加強要求廠商逐一確認，避免再生爭議。

縣府強調，此案關係全區農田排水與農民長遠耕作權益，會在兼顧個別農民損失與整體計畫推進下，尋求平衡點，務必如期完成工程。

田中鎮三民農地重劃區農水路工程近日動工，怪手挖開田區，引起當地農民不滿。（陳素月辦公室提供）

當地農民向立委陳素月（前左2）陳情，盼暫緩施工，待收成後再動工。（陳素月辦公室提供）

