東琉海域連2天罕見絕美陰陽海 遊客幸運搶拍

東琉海域的陰陽海，空拍相當壯麗。（娜美公主號提供）

2025/09/15 22:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港至小琉球海域近期出現罕見「陰陽海」景觀，連續2天被出海民眾發現，還有船家特地飛空拍機記錄絕美影像，自然奇景令遊客一飽眼福，直呼「超美」，長期作業行經此處的漁民說，應是溪水與河水的鹽度及溫差造成。

有別於連日大雨後泥水被沖下海面形成的陰陽海，東琉海域的這片「陰陽海」自然奇景，是大海的湛藍色與淡藍綠的水面明顯分界，畫面非常壯觀。據當地遊艇船家說，這樣的美景已連2天出現，他還特別開到分界處暫停，再用空拍機升空拍下絕美畫面。

請繼續往下閱讀...

常見的湛藍海洋與淡藍綠水面形成鮮明對比，尤其顏色清晰區隔，從空拍照更能一覽美景，船家說，以往陰陽海都是在颱風或大雨過後，因上游沖刷泥水才會出現，也因為是泥沙居多，因此分界不如這次明顯。

這片美麗海景近期已成暑假尾巴到小琉球旅遊的新興景點，長期於此作業的漁民則指出，有時陰陽海是泥水，或是藻類增生讓陽光照射顏色改變，但這麼明顯且在交界處還會泛起些許白浪花的分界相當少見，推測應是近期午後雷陣雨讓東港溪及高屏溪的淡水傾洩而出，因溫度較低且沒有鹽度，在量多且流速較以往快下，與溫度穩定且較鹹的海水出現分界。

有別於連日大雨後泥水被沖下海面形成的陰陽海，東琉海域的這片「陰陽海」自然奇景，是大海的湛藍色與淡藍綠的水面明顯分界。（娜美公主號提供）

當地遊艇船家說，這樣的美景已連2天出現，他還特別開到分界處暫停，再用空拍機升空拍下絕美畫面。（娜美公主號提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法