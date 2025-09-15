為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東琉海域連2天罕見絕美陰陽海 遊客幸運搶拍

    東琉海域的陰陽海，空拍相當壯麗。（娜美公主號提供）

    東琉海域的陰陽海，空拍相當壯麗。（娜美公主號提供）

    2025/09/15 22:26

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港至小琉球海域近期出現罕見「陰陽海」景觀，連續2天被出海民眾發現，還有船家特地飛空拍機記錄絕美影像，自然奇景令遊客一飽眼福，直呼「超美」，長期作業行經此處的漁民說，應是溪水與河水的鹽度及溫差造成。

    有別於連日大雨後泥水被沖下海面形成的陰陽海，東琉海域的這片「陰陽海」自然奇景，是大海的湛藍色與淡藍綠的水面明顯分界，畫面非常壯觀。據當地遊艇船家說，這樣的美景已連2天出現，他還特別開到分界處暫停，再用空拍機升空拍下絕美畫面。

    常見的湛藍海洋與淡藍綠水面形成鮮明對比，尤其顏色清晰區隔，從空拍照更能一覽美景，船家說，以往陰陽海都是在颱風或大雨過後，因上游沖刷泥水才會出現，也因為是泥沙居多，因此分界不如這次明顯。

    這片美麗海景近期已成暑假尾巴到小琉球旅遊的新興景點，長期於此作業的漁民則指出，有時陰陽海是泥水，或是藻類增生讓陽光照射顏色改變，但這麼明顯且在交界處還會泛起些許白浪花的分界相當少見，推測應是近期午後雷陣雨讓東港溪及高屏溪的淡水傾洩而出，因溫度較低且沒有鹽度，在量多且流速較以往快下，與溫度穩定且較鹹的海水出現分界。

    有別於連日大雨後泥水被沖下海面形成的陰陽海，東琉海域的這片「陰陽海」自然奇景，是大海的湛藍色與淡藍綠的水面明顯分界。（娜美公主號提供）

    有別於連日大雨後泥水被沖下海面形成的陰陽海，東琉海域的這片「陰陽海」自然奇景，是大海的湛藍色與淡藍綠的水面明顯分界。（娜美公主號提供）

    當地遊艇船家說，這樣的美景已連2天出現，他還特別開到分界處暫停，再用空拍機升空拍下絕美畫面。（娜美公主號提供）

    當地遊艇船家說，這樣的美景已連2天出現，他還特別開到分界處暫停，再用空拍機升空拍下絕美畫面。（娜美公主號提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播