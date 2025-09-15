為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄特勤警變身戰狼 暗夜巡查美濃大峽谷

    高雄保大特勤、迅雷警變身戰狼，暗夜巡查美濃農地嚴防再成大峽谷。（警方提供）

    高雄保大特勤、迅雷警變身戰狼，暗夜巡查美濃農地嚴防再成大峽谷。（警方提供）

    2025/09/15 22:18

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄美濃一再發生大峽谷盜採案，不肖業者均是摸黑偷挖偷倒，鑑於當地派出所人力有限，保安大隊長張竣毓主動派出精銳「特勤中隊」、「迅雷中隊」組成夜狼戰隊，負責夜間22時至隔日清晨巡查任務，為期將逾1.5月。

    特警夜狼戰隊今（15）日夜間10時，荷槍實彈正式巡守；不只保大夜巡美濃吉洋段、成功段等農地，橋頭地檢署檢察長橋頭地檢署檢察長張春暉明（16）日上午9點30分，將率主任檢察官陳竹君及查緝黑金檢察官、保七總隊、高雄市警局、環保局等相關單位會勘美濃成功段等多處大峽谷。

    美濃農地遭盜採土石集團開挖至少8處大峽谷後，引發外界關注， 由於當地的吉東派出所警力不到10人，旗山分局不得不調派偵查隊，以及其他派出所警力協助支援。

    高市各局處主動聯合採密集地毯式巡查，高市警局保安大隊決定出動精銳，2主力中隊混合變身「獵狼」，深夜值勤寒風巡守，務必將盜採農地土石的宵小一網打盡。

    高雄保大特勤、迅雷警變身戰狼暗夜巡查美濃農地防成大峽谷。（警方提供）

    高雄保大特勤、迅雷警變身戰狼暗夜巡查美濃農地防成大峽谷。（警方提供）

    高雄保大特勤、迅雷警變身戰狼暗夜巡查美濃農地防成大峽谷。（警方提供）

    高雄保大特勤、迅雷警變身戰狼暗夜巡查美濃農地防成大峽谷。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播