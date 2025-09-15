高雄特勤警變身戰狼 暗夜巡查美濃大峽谷

高雄保大特勤、迅雷警變身戰狼，暗夜巡查美濃農地嚴防再成大峽谷。（警方提供）

2025/09/15 22:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄美濃一再發生大峽谷盜採案，不肖業者均是摸黑偷挖偷倒，鑑於當地派出所人力有限，保安大隊長張竣毓主動派出精銳「特勤中隊」、「迅雷中隊」組成夜狼戰隊，負責夜間22時至隔日清晨巡查任務，為期將逾1.5月。

特警夜狼戰隊今（15）日夜間10時，荷槍實彈正式巡守；不只保大夜巡美濃吉洋段、成功段等農地，橋頭地檢署檢察長橋頭地檢署檢察長張春暉明（16）日上午9點30分，將率主任檢察官陳竹君及查緝黑金檢察官、保七總隊、高雄市警局、環保局等相關單位會勘美濃成功段等多處大峽谷。

美濃農地遭盜採土石集團開挖至少8處大峽谷後，引發外界關注， 由於當地的吉東派出所警力不到10人，旗山分局不得不調派偵查隊，以及其他派出所警力協助支援。

高市各局處主動聯合採密集地毯式巡查，高市警局保安大隊決定出動精銳，2主力中隊混合變身「獵狼」，深夜值勤寒風巡守，務必將盜採農地土石的宵小一網打盡。

