內埔建興村回收場歇業卻淪「米奇屋」 環保局將清除找元兇

回收場歇業後規模卻越來越大。（環保局提供）

2025/09/15 22:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉建興村一處回收場因為屋主年初雙腳受傷，因此歇業，但因為附近居民都已習慣到此丟垃圾，業是歇了，但「庫存」卻是不斷補充，讓好好的透天厝淪為髒亂老鼠橫行的「米奇屋」，由於已經影響到週遭，縣環保局日前稽查後，協調鄉公所於週三到場清除垃圾，未來並會加裝監視器，盼完全杜絕亂源。

這間回收場由潘姓屋主利用自宅營業數年，開始不少附近民眾貪圖方便，在家不等回收車，偏偏都要另外再花時間拿來此處，以往開業時，潘男仍會替這些民眾清回收物，久而久之有的民眾連垃圾都一併帶來，回收場的「規模」是越做越大，連垃圾也收，長期以來是堆得滿溢到路邊如同垃圾山，外地人經過是總是側目，但附近人卻視為方便丟垃圾的處所。

不過，潘男年初腳受傷後決定結束事業，未料，多年其他鄉親被養成的陋習卻根本無法革除，不斷拿來垃圾或回收物為米奇屋「進補」，規模在歇業後反而是越來越大，最後2間連棟透天加上一處空地及再旁邊的透天前都是垃圾、回收物，擺到路邊淪為垃圾山，潘男眼見量大到他根本無法處理，並請友人寫上「不再回收」告示，欲依舊阻止不了這些「進貢」的人們。

屏東縣環保局指出，此處案場為環保局主動巡查發現，經了解發現屋主根本無法處理，由於鄰居也抱怨根本已明顯影響到鄉里的觀感，希望能儘速清除，因此協調鄉公所在本週三進場幫他清除，為阻斷垃圾亂源熱點，還會在附近加裝監視器嚇阻鄰里劣習持續發生，至於任由環境髒亂部分，也得依法開出3600至6000元罰鍰。

