先搶先贏！ 勞發署桃竹苗分署聯手大學培訓ESG綠領人才

ESG實務課程「節能建築實地訪視」實況。（桃竹苗分署提供）

2025/09/15 21:59

〔記者李容萍／桃園報導〕因應2025年淨零排放，企業節能減碳「瘋減碳」勢在必行，綠領人才需求激增，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與元智大學合作成立ESG（環境、社會與企業管治）永續與綠能科技人才發展基地培訓，涵蓋淨零碳管理、永續報告書撰寫、ESG數據分析、永續商業模式及人資永續規劃等熱門領域，課程補助80％至100％，即日起受理報名，歡迎失（待）業民眾報名參訓，符合特定條件者亦可申請職業訓練生活津貼。

桃竹苗分署長賴家仁指出，因應企業減碳需求大量綠領人才，該分署在ESG永續與綠能科技人才基地，上半年開辦ESG數據分析與碳足跡報告書實務班，結訓學員22人學習溫室氣體實務盤查與數據處理及掌握報告書自動化產出工具應用技巧，經大型就業媒合會面試，已有學員直接錄取上工，讓學員在產業領域就業無縫接軌。

下半年針對綠領產業需求，為促使失（待）業民眾踴躍報名參訓，早日跨入綠領產業就業機會，在元智大學，量身設計推出ESG專業職能培訓課程4個班，每班招收學員30人，課程涵蓋淨零碳管理、永續報告書撰寫、ESG數據分析、永續商業模式及人資永續規劃等熱門領域。

賴家仁說，「淨零碳管理AI應用班」將率先開班培訓，即日起報名至17日，預定9月30日開課，接著11月及12月接續開辦「GRI永續報告書撰寫實務班」、「ESG數據分析與碳足跡報告書實務班」、「永續商業模式數位轉型實務班」，協助學員掌握淨零、數據與永續治理等核心職場技能。

意者可洽「台灣就業通」網站或「ESG永續與綠能科技人才發展基地」網站查詢。

ESG實務課程，帶學員實地訪視及說明節能設備實況。（桃竹苗分署提供）

結訓前安排學員參與就業媒合會面試實況。（桃竹苗分署提供）

