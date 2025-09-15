台南連環閃電撕裂天際 網友：誰在渡劫

台南地區傍晚約5點半出現劇烈熱對流現象，接連多次的閃電與雷鳴聲。（民眾提供）

2025/09/15 21:21

〔記者王姝琇／台南報導〕今（15日）晚約5點半，台南地區出現劇烈熱對流現象，接連多次的閃電與雷鳴聲嚇壞民眾。不少人用手機捕捉到閃現白光、雷聲隆隆，彷彿電閃雷鳴交織的自然交響曲，相當震撼。網友們更是驚恐直呼：「嚇一跳」、「誰在渡劫啊」。

中央氣象署簡任技正黃文亭解釋到，今天受到太平洋高壓影響午後對流發展旺盛，約莫下午5點半在台南與高雄交界一帶開始發展，然後持續往西、向海邊的方向移動，午後對流除了降雨以外，也伴隨著密集的閃電與部分雷聲。尤其天色已暗，閃電看起來特別明顯，密集的閃電現象一直持續到將近7點之後才情況才比較緩和。

特別的是，因為午後對流發展時積雨雲當中有比較多的冰晶和水滴，冰晶互相碰撞的過程會造成電荷分離，整個雲層範圍比較大，幾乎在各區的民眾都會看得到；由於這是屬於比較放電的過程，所以沒有伴隨比較大的聲響。

網友也紛紛留言表示，「是誰在發誓」、「渡劫有過嗎？」、「東方青蒼要出來了」、「什麼異象啦」、「好多人拍到喔」、「難得天空那麼精彩」、「超恐怖的」、「真的打很久」、「從天亮閃到天黑還在閃嚇死寶寶了」、「家裡上空剛剛根本是搖滾區」。

