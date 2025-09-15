為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南連環閃電撕裂天際 網友：誰在渡劫

    台南地區傍晚約5點半出現劇烈熱對流現象，接連多次的閃電與雷鳴聲。（民眾提供）

    台南地區傍晚約5點半出現劇烈熱對流現象，接連多次的閃電與雷鳴聲。（民眾提供）

    2025/09/15 21:21

    〔記者王姝琇／台南報導〕今（15日）晚約5點半，台南地區出現劇烈熱對流現象，接連多次的閃電與雷鳴聲嚇壞民眾。不少人用手機捕捉到閃現白光、雷聲隆隆，彷彿電閃雷鳴交織的自然交響曲，相當震撼。網友們更是驚恐直呼：「嚇一跳」、「誰在渡劫啊」。

    中央氣象署簡任技正黃文亭解釋到，今天受到太平洋高壓影響午後對流發展旺盛，約莫下午5點半在台南與高雄交界一帶開始發展，然後持續往西、向海邊的方向移動，午後對流除了降雨以外，也伴隨著密集的閃電與部分雷聲。尤其天色已暗，閃電看起來特別明顯，密集的閃電現象一直持續到將近7點之後才情況才比較緩和。

    特別的是，因為午後對流發展時積雨雲當中有比較多的冰晶和水滴，冰晶互相碰撞的過程會造成電荷分離，整個雲層範圍比較大，幾乎在各區的民眾都會看得到；由於這是屬於比較放電的過程，所以沒有伴隨比較大的聲響。

    網友也紛紛留言表示，「是誰在發誓」、「渡劫有過嗎？」、「東方青蒼要出來了」、「什麼異象啦」、「好多人拍到喔」、「難得天空那麼精彩」、「超恐怖的」、「真的打很久」、「從天亮閃到天黑還在閃嚇死寶寶了」、「家裡上空剛剛根本是搖滾區」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播