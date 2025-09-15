桃園推視障按摩滿300元 抽Switch等好禮

桃園市的視障按摩師都經過專業訓練，技術純熟。（記者李容萍攝）

2025/09/15 20:57

〔記者李容萍／桃園報導〕快來鬆一下！桃園市政府勞動局推廣視障按摩，鼓勵市民以行動支持視障朋友的專業與努力，推出「視障按摩消費滿額抽獎活動」，今（15）日起至10月14日凡至市府指定29家視障按摩據點，單筆消費滿300元以上，即可獲得抽獎券1張，有機會把多項精美好禮帶回家！

勞動局長李賢祥表示，此次活動市府準備任天堂 Switch 2、OSIM 3D巧摩枕、TESCOM膠原蛋白吹風機、Samsung健康智慧手環等40份好禮，讓民眾在享受專業按摩、放鬆身心的同時還能抽好禮，趕緊把握好時機將豐富大獎帶回家，勞動局預計10月30日公布中獎名單。

請繼續往下閱讀...

李賢祥提到，視障按摩師經過專業訓練，技術純熟，服務熱忱，是市民放鬆身心、舒緩壓力的最佳選擇，邀請市民把握這1個月機會，消費滿額抽大獎，一起以行動支持視障按摩！

相關指定按摩據點名單，請至勞動局官網最新消息及勞動局臉書粉絲專頁查詢。

好禮獎不完！桃園「視障按摩消費滿額抽獎」活動今開跑。（桃市勞動局提供）

桃園市府指定29家視障按摩據點。（桃市勞動局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法