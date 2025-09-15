「海洋環境國際研討會」海委會與印尼簽署備忘錄 美環保署官員見證

海委會主委管碧玲（紅圈左）與美國環保署代理助理署長Victoria Tran女士（紅圈右），「為海洋發聲」一起轉舵。（海委會提供）

2025/09/15 20:59

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會今天舉辦「2025海洋環境管理國際交流研討會」，有9國、47位國際專家，超過300人參與盛會；出席的美國環境保護署代理助理署長暨國際與部落事務辦公室首席副助理署長Victoria Tran女士，她的職務相當於代理次長，是美國國會官員之外，川普政府行政團隊目前來台層級最高的官員，見證海委會與印尼簽署合作備忘錄。

海委會表示，「印太海洋廢棄物治理合作備忘錄」由主委管碧玲與印尼駐台代表艾吏福見證雙方代表簽署，宣告台灣與印尼具影響力的獨立智庫─哈比比中心建立合作關係，該中心在印尼具高度公信力，倡導跨國合作與永續發展，具備推動區域串聯的重要地位。

請繼續往下閱讀...

海委會今年4月在印尼成立海廢治理辦公室，這次簽署合作備忘錄，不僅強化與哈比比中心的合作，更是海委會成立以來首度與國際智庫簽署合作文件，為台灣推動「印太海廢治理合作平台」重要里程碑。

管碧玲強調，海洋廢棄物隨洋流四散，跨境溯源與治理唯有依靠國際合作。台灣離島的馬祖與金門持續受到海漂垃圾影響，「我們始終嘗試並期待鄰近國家能夠放下歧見，攜手面對海洋危機，為全人類謀求更大的福祉」。

因此，台灣與美國簽有「建立衛星監測海上油污染、海洋廢棄物技術合作協定」；攜手國際非政府組織，在泰國舉辦廢棄漁具工作坊，推動漁具回收再利用；安排海廢聯盟的9家公司到日本參加最大規模的循環經濟展，展現台灣在海洋廢棄物治理及循環經濟的成果。

管碧玲（左2）、印尼駐台代表艾吏福（右2）見證台灣與印尼簽署「印太海洋廢棄物治理合作備忘錄」。（海委會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法