畢旅7290元...家長嫌貴「被當盤子」 網看行程一面倒噴到她刪文！

〔即時新聞／綜合報導〕近日桃園某小學家長在網上分享小孩參加畢業旅行的行程表，抱怨總費用要花7290元，根本是把家長當「盤子」，但大批網友看到行程表後一面倒不挺，認為價格其實算合理，還反過來酸原PO是「恐龍家長」，最後原PO被噴到刪文！

一名家長近日在Threads上PO出小孩學校發出的畢旅行程表，第一天從桃園市出發南下，停留彰化溪湖糖廠、台南台江漁樂園等景點，當天入住高雄義大天悅飯店；第二天在義大遊樂世界玩一整天，同樣在天悅飯店下榻；最後一天回程，到雲林興隆毛巾觀光工廠、台中國立自然科學博物館參觀後結束畢旅行程北返，3天費用共7290元。這位家長明顯覺得這個價格不合理，怒噴「這是把家長當盤子嗎？」

該貼文曝光後引發熱議，但大多數網友都不挺原PO，「老實說，這費用挺合理的」、「你以為天悅飯店一個晚上很便宜嗎？義大世界門票不用錢嗎？小孩子吃飯不用錢嗎？導遊、領隊、遊覽車、司機不用錢嗎？還是你乾脆就勾選不同意，然後讓你的小孩三天都在家打手遊就好？同學開心的討論這次畢旅多好玩，他只能安靜看大家討論默默坐在旁邊？」、「有在國內旅遊過就知道這價錢不貴了」、「身為領隊的我路過，旅行社大概一個學生賺500，桃園去高雄遊覽車一天沒1萬不去，領隊一天2000-2500，天悅一天房費四人大概4000，義大門票大概800，晚會燈光音響一場12000，溪湖糖廠火車一人50-100，台江一人150，自科館劇場+常設展200……你可以算算看，這些錢有沒有比你嫌貴還值得？」

還有人酸，「唉……一堆恐龍家長」、「7000去兩個遊樂園是在靠北什麼」、「這家長自己辦好不好，才7千也付不出來 」、「覺得養小孩這種錢是多花的話，那大可不要生」、「我想看這位家長如何辦7300元還有3天2夜的活動」、「真是吃米不知米價」、「嫌貴就不要去，不然自己帶小孩去玩3天2夜，看要花多少錢」。目前已看不到該貼文，疑似原PO被噴到刪文。

