    首頁　>　生活

    把握週二好天氣！晚間南部變天 大雨炸全台4天

    2025/09/15 21:18
    氣象署提醒，週二為晴到多雲天氣，大台北及桃園有局部37度左右或以上高溫發生的機率。（資料照）

    氣象署提醒，週二為晴到多雲天氣，大台北及桃園有局部37度左右或以上高溫發生的機率。（資料照）

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週二（16日）各地大多為晴到多雲天氣，大台北及桃園有局部37度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，晚間南部、台東水氣增加，局部地區有較大雨勢。

    中央氣象署預報，週二晚間水氣開始增加，週四至週六降雨最多，各地易有短延時強降雨；週二午後南部地區及桃園以南山區有雷陣雨，晚間開始南邊水氣增加，台東及恆春半島有較大雨勢，並延續至週三。

    中央氣象署發布未來一週天氣預測。（氣象署提供）

    中央氣象署發布未來一週天氣預測。（氣象署提供）

    中央氣象署預報，明天週二太平洋高壓影響，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨，其中山區降雨機率相對較高，前往山區活動請留意天氣變化並建議攜帶雨具備用。

    溫度方面，明天東半部高溫約32至33度，西半部高溫可來到35至36度，戶外活動請注意防曬並多補充水分；澎湖、金門、馬祖均為晴時多雲，氣溫約27度至34度。

    天氣風險公司指出，明天大氣環境仍由太平洋高壓控制，以偏東風環境為主，但南方會有些水氣北上接近，因此迎風面的東南部至恆春半島將不定時有局部短暫陣雨，其他地區則仍維持典型的夏季天氣型態，早晚晴時多雲、午後時段有局部雷陣雨，預估降雨熱區偏向西半部山區及南部地區，提醒大家留意天氣變化，尤其是在山區或溪谷河床活動時要特別注意。

    紫外線指數方面，全台各縣市均達「過量級」，外出請注意防曬，多補充水分。

    空氣品質方面，明天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

    週二午後南部地區及桃園以南山區，有局部短暫雷陣雨。（擷取自中央氣象署網站）

    週二午後南部地區及桃園以南山區，有局部短暫雷陣雨。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，全台各縣市均達「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，全台各縣市均達「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，明天宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

    空氣品質方面，明天宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

