基隆推「不用品再使用據點」 幫二手圖書、玩具找新主人

2025/09/15 20:58

環保局在中山國小設立「不用品再使用據點」，閒置玩具與書籍可送到這裡捐贈或交換。（圖為基隆市中山國小提供）

「不用品再使用據點」捐換物品與標準。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市環境保護局（環保局）推廣「讓故事流轉、讓玩具傳愛」的永續理念，在基隆市中山國小設立「不用品再使用據點」，民眾家中閒置的玩具與書籍，可以送到中山國小「不用品再使用據點」；基隆市環保局長馬仲豪說，「不用品再使用據點」位於中山國小共讀站廊道（通仁街28號），開放時間從今天（15日）起，上學日的9時30分至15時30分，提供民眾自主捐贈交換玩具及書籍的平台。

馬仲豪指出，「不用品再使用據點」採自主捐贈交換制度，民眾可在開放時段攜帶二手玩具或書籍前往，採取「一物換一物」的原則進行交換。為維持物品品質及環境整潔，可捐換的物品應為未使用或8成新以上，玩具類可接受塑膠玩具、益智玩具、桌遊及積木等，書籍類則以繪本、兒童圖書、百科全書等為主，應避免暴力、色情性質，並不得有明顯破損、污漬或無法使用的情形。

他表示，中山國小長期致力於環境教育與社區共好，此次結合校園場域與民眾參與，不僅促進物品資源再使用，也強化親子家庭對於環保與共享經濟的認識，希望透過實體據點，讓環保落實在日常生活中。

