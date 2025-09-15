上課收手機了！彰化高中新制上路 但「這些時候」自行保管

彰化高中推出手機保管新制，各班手機集中放入保管箱再上鎖管制。（彰中提供）

2025/09/15 21:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化高中從9月開始實施學生「上課收手機」新制，但可攜式電腦、平板電腦、穿戴式裝置，到校後則由學生自行保管，如果是課程需要，必須經過師長同意才可以使用。但碰到學校大型活動，像是校慶運動會、園遊會或校外教學，就由學生自行保管為原則，不實施集中保管。

彰化高中指出，依據教育部發布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」，由學校老師、家長與學生共同來訂定該校的管理規範，出席人有校方7人、家長代表1人、學生代表5人，決議事項經過校務會議通過後施行。

彰化高中表示，學生到校第一節上課前就要收手機，以班級為單位清點集中後放入保管箱，再於手機保管處上鎖管制。各班在放學的前一節來取回手機，再發給同學保管，但必須放學後才能開機，如有緊急情況聯絡可用學校公用電話，要中途離校再取回手機。

校方強調，各班如果因為上課需要用手機，以借用學校公用平板為優先，當平板數量不足，在任課教師同意後，再來領回手機，但該課程結束，再收回保管。遇到校慶運動會、園遊會或校外教學，或是多元選修或是社團課，則由學生自行保管。一旦違反規定，以勸導為主，勸導不聽再來懲處。

彰化高中強調，手機保管新制上路以來，目前學生適應情況良好，家長與教師也認同新制，希望讓學生在校上課期間，能夠更加專心有效學習。

