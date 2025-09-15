「大龍門鱻漫遊」健行免費報名開跑 嚕嚕米當大使還有活魚補給站

「大龍門鱻漫遊」健行免費報名開跑，MOOMIN（嚕嚕米）當活動大使。（桃市觀旅局提供）

2025/09/15 20:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局為推動大龍門觀光廊帶品牌，今年秋季推出年度限定活動「2025大龍門鱻漫遊」，將於10月18日至25日連續2週假日盛大登場。其中10月18、19日將辦理鱻漫遊健行活動，邀請芬蘭國寶級經典角色「姆明一族MOOMIN」（又譯嚕嚕米）擔任活動大使，結合在地美食設置石門活魚料理補給站，活動共3條路線、8000個免費名額，即日起至30日開放報名，額滿為止。

觀旅局長陳靜芳表示，鱻漫遊健行活動大使邀請姆明一族應援，在這趟旅程中將不再只是單純的健行，特別在路線上規劃5大姆明角色主題打卡點，沿途可以與姆明、史力奇、小美等超人氣角色互動合影，邀請粉絲們一起沈浸在一場國際級IP與大龍門在地風情交織的限定盛典。

請繼續往下閱讀...

陳說，鱻漫遊健行活動從石門大草坪出發，終點站為十一份觀光文化園區，10月18、19日規劃7公里、2.7公里、1.3公里3種距離路線，其中可行經知名的清水坑步道、林埤步道等「樟之細路」，活動正值秋高氣爽感時節，更適合古道健行，沿途可欣賞千層瀑布、大平紅橋、大漢溪上游景緻等在地特色景點，歡迎親子組團共遊，70歲以上長者參與，完成指定任務就可獲得敬老好禮，活動共8000個名額，即日起開放免費報名，報名成功就能將「姆明x大龍門」限定聯名紀念品帶回家。

另外，石門水庫最有名的就是石門活魚，在鱻漫遊健行活動中，將首創「活魚料理補給站」，讓參與者在山林漫步之際，同時品嚐到在地最富盛名的秋季鮮味，活動還加碼抽出 「450元活魚饗食券」，邀請遊客在健行之後，直接前往在地活魚餐廳，用最划算的價格，品嚐最道地、最新鮮的活魚料理。

被綠意環繞的三坑自然生態公園。（記者李容萍攝）

「大龍門鱻漫遊」健行去年在石門水庫辦理路跑，今年移至11份步道健走。（資料照，桃市觀旅局提供）

「大龍門鱻漫遊」健行免費報名開跑，MOOMIN（嚕嚕米）當活動大使。（桃市觀旅局提供）

「大龍門鱻漫遊」健行免費報名開跑，MOOMIN（嚕嚕米）當活動大使。（桃市觀旅局提供）

「大龍門鱻漫遊」健行免費報名開跑，MOOMIN（嚕嚕米）當活動大使。（桃市觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法