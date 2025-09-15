大台北及桃園明後天飆37度 大雨連轟4天

中央氣象署15日發布未來一週天氣預測。（氣象署提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕明後兩天（16、17日）大台北、桃園地區高溫上看37度。中央氣象署預報，週二晚間水氣開始增加，週四至週六降雨最多，各地易有短延時強降雨，下周日（21日）水氣稍減，雨勢趨緩。另外，下週將有熱帶擾動發展，可能接近台灣東南方海域，未來路徑待觀察。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天週二受太平洋高壓影響，花東及恆春半島不定時短暫陣雨，午後南部地區及桃園以南山區有雷陣雨，晚間開始南邊水氣增加，台東及恆春半島有較大雨勢，並延續至週三。

週三水氣較多，東半部及恆春半島局部短暫陣雨，台東及恆春半島有局部較大雨勢機會，其他地區多雲，午後局部短暫雷陣雨，並有短延時強降雨可能。

週四至週六降雨是未來一週最多的時間，受南方雲系北移影響，各地容易有短延時強降雨，週四、週五台東及恆春半島雨勢較大，有局部陣雨或雷雨，其次是南部及宜花地區短暫陣雨，其他地區多雲，午後局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機會。週六雨勢稍微減緩，但南部及東半部仍有短暫陣雨，其他地區多雲午後雷陣雨。

下週日、週一水氣減少，東半部、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後雨勢趨緩，為局部短暫雷陣雨。

溫度方面，曾昭誠指出，明後兩天，大台北、桃園地區有局部37度高溫機會，中南部近山區也可能接近36度；週四之後雨勢增加，高溫略降，各地普遍落在32至33度。

熱帶擾動方面，曾昭誠說明，菲律賓東方的熱帶系統，未來幾天預計穿越菲律賓陸地，造成南方雲系北移，間接影響台灣天氣；下週關島附近將有熱帶擾動逐漸發展，下週可能接近台灣東南方海域，未來路徑要再觀察。

