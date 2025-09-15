台南夜空狂閃電，廖大乙：天有異象

台南入夜後，天空仍持續在閃電。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/15 19:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康、歸仁、新化、東區等地今天傍晚瞬間狂風驟雨，入夜後持續閃電，超過1個半小時仍未停止，民俗專家廖大乙認為，天有異象，恐有不可預測的事情要發生，尤其農曆7月進入尾聲，籲請民眾出門在外要注意安全，謹言慎行，自己多保重。

中央氣象署今天下午5點27分發布大雷雨即時訊息，範圍約為南台南與北高雄，用民眾注意防範。訊息發布沒多久，就開始狂風驟雨，正值下班時間，一些騎士被淋成落湯雞，相當狼狽，也影響交通。

接近6點，有些地區雨勢暫歇，卻持續在閃電，到了7點半仍未停止，一度每2秒就1次，相當頻繁，雖然已經入夜，天空忽明忽暗，讓民眾覺得詭異。

在歸仁區目睹的廖大乙直說68歲了，生平首度見到如此持久且密集的閃電，斷言這是異象，老天爺在示警，近期恐有不可預測的事情會發生，大家要小心。

中央氣象局預報則指出，15及16日環境為東南風，迎風面東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後雷陣雨範圍稍微縮小，南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

台南入夜後，天空仍持續在閃電，民俗專家廖大乙認為這是異象。（記者吳俊鋒攝）

到了晚上，台南仍持續在閃電，照亮夜空。（記者吳俊鋒攝）

