日月潭下「波霸冰雹」！強風襲咖啡廳冰珠砸身 店家痛到急逃

日月潭有咖啡廳業者遭遇強風冰雹，被砸到痛得急往店裡躲避。（「山豬衝吧」提供）

2025/09/15 19:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區聯外道路省道台21線，今傍晚颳起強風、還下冰雹，有路旁咖啡廳正準備收店，竟遭強風挾帶大量如「波霸珍珠」的冰塊襲擊，害得店家痛到直奔店裡，事後還發現店門口竟出現對面大王椰子樹的葉子，強風之大可見一斑。

在日月潭聯外道路開設咖啡廳的「山豬衝吧」店家沈詠為表示，今下午日月潭周邊天氣逐漸轉陰，約在傍晚時潭區聯外的台21線開始下雨，起初先是小雨，之後雨滴變大，到後來察覺雨滴聲音有異、懷疑是冰雹便出門查看，詎料一陣強風襲來，竟挾帶大量有如「波霸珍珠」的冰雹，大把大把冰塊突然往他身上砸，猶如碎石打在身上，痛得讓他趕緊逃進店裡躲。

請繼續往下閱讀...

沈詠為說，以前在魚池鄉郊區也曾遇過冰雹，那時看到的冰雹約為1元銅板大，今天的則像是飲料珍珠的粉圓大小，許久沒見冰雹，這次相遇竟是遭大把冰珠打得哇哇叫，結束後，店門口還出現馬路對面大王椰子樹所掉落的葉子，足見劇烈風雨的強大破壞力。

大把冰雹有如波霸珍珠大小。（「山豬衝吧」提供）

雨停後店門口赫見對面被風吹落的大王椰子樹葉。（「山豬衝吧」提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法