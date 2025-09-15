李驥嘆台中公車何時到像玄學 交通局曝：疑用到非官方APP

台中市交通局指台中公車準點率已提升到95-96%。（市府提供）

2025/09/15 19:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕創作「認錯」成暢銷金曲的「優客李林」李驥近年來遷居台中，已搬到台中5年的他，用在台中搭公車經驗，忍不住發文「公車的到站時間是玄學」，引發網友熱議，安慰他「台中等公車要賭人品」；台中市交通局指出，台中公車準點率已提升到95-96%，更根據李驥臉書發文上貼的APP畫面，曝他可能用錯非官方APP，強烈建議他下載官版「台中GO」APP，體驗更準確的公車服務。

李驥1991年創作的「認錯」一炮而紅，不但傳唱一時，更成為不少人的青春記憶。近年他搬到台中，愛搭公車四處走走的他，最近在個人臉書發文「總有驚喜的台中公車」引起回響。

李驥嘆查公車的APP成日常，但即使查了，「公車的到站時間仍然是個玄學」，路況、人流、甚至司機的心情，都可能讓預測成為參考值；有時以為還要等5分鐘，結果公車已悄悄逼近；有時準時抵達站牌，卻只能目送它的背影遠去。

他還「認錯」寫下，現在學會了提前10分鐘到站牌等候，「像是對這座城市的一種敬意，也是一種修行」。

交通局說明，台中市經多方檢討要求後，目前公車準點率平均已達95-96%，公車預估到站時間受實際道路交通狀況、沿線上下客等因素影響，將持續收集各方意見，滾動式調整公車預估到站時間，以提升公車到站資訊準確率。

交通局也發現李驥可能誤用非官方版APP，提醒目前交通局開發「台中GO 」APP，歡迎民眾下載官方APP，以獲得準確公車資訊。

已搬到台中市5年的李驥，嘆「公車的到站時間是玄學」（擷取自李驥臉書）

