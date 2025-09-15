iPhone如期上市 王鴻薇批NCC「詐欺」主秘澄清來龍去脈

國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

〔記者蔡昀容／台北報導〕蘋果iPhone17問市，國民黨立委王鴻薇質疑國家通訊傳播委員會（NCC）過去以iPhone恐無法上市威脅人事案通過，如今人事案尚未通過，新一代iPhone卻順利上市，批NCC是「國家級詐欺」。NCC澄清，為避免新手機無法上市，去年已簡化修改行政程序，化解手機無法進口危機。

王鴻薇質疑，2024年iPhone16上市前，NCC就稱，委員會若無法審理相關議案，可能影響iPhone型式認證，導致無法上市販售，想以此威脅人事案通過，但iPhone16仍如期上市；今年1月NCC還稱預算被刪恐迫使NCC停止運作，影響3C新品上市時間，但iPhone17也上市了，批NCC是「國家級詐欺」。

不過，NCC出面澄清，相關指控「並非事實」，若仔細爬梳事件發生過程，NCC說法並無問題。

NCC說明，2024年5月，NCC針對記者提問回應，若委員會無法組成，根據當時規範，將影響射頻器材進口，例如新款手機、平板、遊戲機等；事後，NCC為避免消費者權益受損，同年7月26日修改規範，將進口射頻器材改為「不須經NCC委員會議審議」事項，簡化行政程序，化解無法進口危機。

今年1月，立法院審議114年度中央政府總預算案時，立委提案刪減NCC業務費，原先從7500萬刪減至1元，後來調整為砍半並凍結10％。NCC表示，經費不足下，NCC仍運作困難，兩度對外說明業務影響，盼立法院「審慎評估」。今年8月出現轉機，立法院通過追加預算，NCC業務費僅凍結10％，書面報告即可解凍，讓NCC能順利運作至今年底，NCC「感謝立法院通過追加預算案。」

NCC主秘黃文哲說明，業務費原先砍半剩3700多萬元，若如期於年中支付NCC辦公室租金2500多萬元，NCC只能運作至4月，所幸房東郵政協會同意NCC緩繳租金，讓NCC得以順利運作至9月。如今，立法院通過追加預算，讓NCC業務費回歸，NCC將正常運作至年底，NCC也將補繳地租。

