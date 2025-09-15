為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    注意！桃園台66線「這路口」事故頻傳 今起全天禁止左轉

    桃園市平鎮區金陵路五段與快速路一段交叉路口事故頻傳，金陵路即日起實施雙向全天禁止左轉措施。（記者李容萍攝）

    桃園市平鎮區金陵路五段與快速路一段交叉路口事故頻傳，金陵路即日起實施雙向全天禁止左轉措施。（記者李容萍攝）

    2025/09/15 19:06

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區金陵路五段與快速路一段（台66線快速道路橋下）交叉路口事故頻傳，去年度入榜桃園市易肇事路口前10名，市府交通局為降低事故發生，今（15）日起實施金陵路雙向全天禁止左轉措施，並完成路口行穿線修正與替代動線導引標誌，期望有效減少左轉車與對向直行車的衝突發生。

    交通局長張新福表示，此路口鄰近台66快速道路匝道，車流量龐大，長期為事故熱點，去年發生事故共33件，在全市50大易肇事路口中排名第8名，其中有12件為左轉車與對向直行車發生的交通事故（左轉穿越側撞），顯示此種類的事故比例甚高。

    張新福說，過去此路口於尖峰時段雖禁止左轉（上午7點至9點及下午5點至晚上7點），但離峰時段仍開放，由於左轉車與直行車流的衝突持續發生，導致事故頻傳，此次改善措施除將金陵路五段改為全日禁止左轉，並於上游路口增設替代路線指引標誌，引導車輛改行替代道路，並於路口處指引車輛右轉後經橋下迴轉道通行。同時也修改路口行穿線方向，使其與車行方向平行，減少車輛跨越標線的機率，增加標線抗滑係數，降低可能造成的打滑風險。

    張新福強調，全日禁左轉標誌均已設置完成，並訂9月15日至10月15日為宣導期，此次調整為「易肇事路口改善計畫」的一環，未來將持續針對事故頻繁路段進行檢討與優化，透過精準的工程改善與交通管理，逐步打造更安全友善的用路環境。

    平鎮警分局也提醒此路段雖未派交整崗，但路口設有科技執法取締違規左轉，籲請用路人依照指引改道，遵守交通規定，共同維護道路安全。

    桃園市平鎮區金陵路即日起雙向全天禁止左轉，交通局已完成路口行穿線修正與替代動線導引標誌，期望有效減少左轉車與對向直行車的衝突發生。（記者李容萍攝）

    桃園市平鎮區金陵路即日起雙向全天禁止左轉，交通局已完成路口行穿線修正與替代動線導引標誌，期望有效減少左轉車與對向直行車的衝突發生。（記者李容萍攝）

    桃園市平鎮區金陵路五段與快速路一段交叉路口事故頻傳，去年度入榜桃園市易肇事路口前10名。（記者李容萍攝）

    桃園市平鎮區金陵路五段與快速路一段交叉路口事故頻傳，去年度入榜桃園市易肇事路口前10名。（記者李容萍攝）

    圖
    圖
