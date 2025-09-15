為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    向台灣學生招手 南部大學博覽會60所國際名校設攤

    超過60所國際知名大學設攤，提供高中生及家長第一手海外升學資訊。（高雄市教育局提供）

    超過60所國際知名大學設攤，提供高中生及家長第一手海外升學資訊。（高雄市教育局提供）

    2025/09/15 18:55

    〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣不少高中生畢業後會選擇到海外就讀大學，高雄美國學校今（15）日舉辦「南部台灣大學博覽會」，邀請超過60所世界知名大學設攤，現場提供諮詢與互動平台，協助學生規劃未來升學藍圖。

    第三屆「南部台灣大學博覽會」參展學校陣容堅強，包括美國波士頓學院、普渡大學、聖路易華盛頓大學，加拿大多倫多大學、麥基爾大學，英國倫敦帝國學院、日本早稻田大學、香港大學等全球知名大學，以及音樂、藝術、設計、飯店管理、航空等專業領域頂尖院校，為學生開啟多元學習與職涯發展的可能。

    高雄美國學校高中校長金柏莉表示，這應該是南台灣規模最大的年度大學招生活動，也是東亞地區規模最大展銷會之一，希望藉此大學博覽會幫助更多學生找到合適的大學，協助他們夢想成真。

    高雄市教育局長吳立森感謝高雄美國學校的用心規劃，讓來自世界各地的頂尖大學齊聚高雄，為學生帶來第一手的國際升學資源，透過海外學習拓展視野、培養國際競爭力。

    高雄市教育局長吳立森（前右）出席高雄美國學校舉辦的南部台灣大學博覽會。（高雄市教育局提供）

    高雄市教育局長吳立森（前右）出席高雄美國學校舉辦的南部台灣大學博覽會。（高雄市教育局提供）

