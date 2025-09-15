為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄馬頭山2804噸廢棄物未清 環局：7人已各重罰300萬、限9/21前清除

    馬頭山生態保育區遭不法集團掩埋2804噸廢棄物，環保局今表示，除各重罰最高300萬元罰鍰外，限期9月21日前清除。（馬頭山自然人文協會提供）

    馬頭山生態保育區遭不法集團掩埋2804噸廢棄物，環保局今表示，除各重罰最高300萬元罰鍰外，限期9月21日前清除。（馬頭山自然人文協會提供）

    2025/09/15 18:53

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄馬頭山生態保育區遭不法集團棄置2804噸廢棄物，橋頭地檢署9月起訴7名行為人，迄今廢棄物深埋在4公尺水源保育區，地方喊話「拜託陳市長也震怒一下」；環保局今表示，除各重罰最高300萬元罰鍰外，限期9月21日前清除，逾期將依法代履行。

    高雄近來爆發美濃、大樹、大寮等地遭非法堆置、回填廢棄物等，馬頭山保育區今年2月遭人棄置大量鋁渣、廢塑膠、營建廢棄物等，掩埋深度超過4公尺，數量約2804噸，初估清運處理費用逾1億元。

    檢警環查獲陳姓嫌犯等7人依廢棄物清理法移送法辦，現場採集9件樣品送驗，均未超出有害特性認定標準，屬一般事業廢棄物；橋頭地檢署2月聲押7人被交保，9月起訴7人。

    不過廢棄物迄今仍未清除，馬頭山自然人文協會表示，今年2月在馬頭山偷倒的事業廢棄物，到現在完全沒有清理，人民充滿生氣與無力感，請市長陳其邁幫馬頭山「震怒」一下？

    環保局回應，經橋頭地檢署9月1日起訴，7位污染行爲人除依廢清法36條規定，各重罰最高300萬元罰鍰外，並依同法71條規定，限期行為人清理，限9月21日前清除，逾期將依法代履行。

    環保局說，現場清理前以帆布覆蓋廢棄物，民眾反映有部分裸露，今天下午派員前往補強覆蓋，以維護當地環境。

