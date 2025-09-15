竹林比樹林的碳匯效率更高 農會攜手企業打造淨零新模式

龍崎區農會推動竹林經營碳匯專案，打造企業淨零新模式。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/15 18:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位處偏遠的台南龍崎，是全市人口最少的行政區，但有「采竹之鄉」的美譽，農會就地取材所發展的竹筍、竹炭等產業，都遠近馳名，今年再攜手農業部永續司，推動竹林經營碳匯專案，目前已執行49公頃，逐步擴增中，成為協助企業打造淨零的新模式。

龍崎區農會推廣部主任董啟聖表示，相對於一般樹林，竹林的單位二氧化碳固定量為3到4倍，而樹木新植造林要20年以上，但是竹子生長速度快，只需6至8年就能產出首批碳匯，效率高、時間短，值得推廣。

今年正式啟動竹林碳匯經營，由企業提供資金、地主提供林地，農會擔任執行者，負責土地管理、基線調查、計畫書撰寫等，再到送交第3方驗證，以及環境部註冊，董啟聖說，新的何作模式，降低了企業與地主的風險，林地不再零散存在，而是透過整合，成為單一專案。

董啟聖提到，出資企業不用煩惱如何尋找有意願的地主，以及後續的竹林經營等問題，8年內產出的第一批碳匯，可以直接參與分配，農會全力協調、媒合，目前轄內還有200公頃的面積可以再提供運用。

董啟聖強調，快速產出合格碳權，地主可以有穩定的租金收入，並帶動地方復甦，並促進農村循環經濟，專案成了企業投入ESG與碳中和的全新選擇，讓山區不起眼的竹林，也能發展碳匯，更高效率地助攻淨零，為環境永續盡份心力。

董啟聖指出，專案場域所生產的竹材，在伐採後可加工成竹炭，或再製作土壤改良產品，等於有碳匯與農業應用的加乘效益，降低對化學肥料的依賴，讓減碳行動與糧食安全緊密連結，學者認為「竹林經營結合生物炭農用」具有高度可複製性，若推廣到其他地區，將是農業淨零的一大助力。

龍崎區農會發展竹林經營碳匯專案，協助企業推動淨零。（記者吳俊鋒攝）

