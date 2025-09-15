游到哪吃到哪！ 研究發現「雙髻鯊」非依賴單一獵物

中山大學海洋生態保育研究所助理教授林裕䕒（右）與農業部水產試驗所近海漁業生物研究中心博士後研究員徐華遜（左），研究發現雙髻鯊具高度的食性彈性，游到哪裡，就吃當地的食物。（中山大學提供）

2025/09/15 18:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕鯊魚為食物鏈的「頂級掠食者」，一般認為一旦失去獵物會陷入生存危機，但國立中山大學最新研究發現，雙髻鯊並非依賴單一獵物，而是展現了高度的食性彈性「游到哪裡，就吃當地的食物」。

中山大學海洋生態保育研究所助理教授林裕䕒與農業部水產試驗所近海漁業生物研究中心博士後研究員徐華遜，研究發現雙髻鯊具有彈性的飲食習慣，提出新穎的保育觀點，認為遠不如近，與其保護遠洋，不如優先保育近岸的魚類，避免過度開發與濫捕，才是真正能維繫鯊魚生態鏈的關鍵。

林裕䕒表示，雙髻鯊「因地制宜」的食性模式如同人類「靠山吃山，靠海吃海」，如路氏雙髻鯊，在不同海域具廣泛的飲食範圍和高度的適應性，窄頭雙髻鯊甚至能消化並利用海草中的營養物質，突破了傳統上對鯊魚「嚴格肉食性」的想像。

林裕䕒補充，無溝雙髻鯊高度依賴近岸水域作為產仔地、育幼場與覓食場，且因其體型較大，更容易成為漁業混獲、沿海開發的受害者。棲地若遭受破壞，不僅影響幼鯊的成長，更會對族群延續造成威脅。

徐華遜指出，雙髻鯊，或稱槌頭鯊、丫髻鮫，最大的特徵就是其頭部側向擴展形成的特殊頭葉構造。團隊透過分析雙髻鯊肌肉組織中的穩定同位素，了解牠們主要吃什麼食物、在食物鏈中的位置和不同類型的棲息地，並利用蒙特卡羅模擬法估算不同物種與族群間的生態位重疊。結果顯示，在同一地區內的雙髻鯊，會透過選擇不同獵物來避免競爭。這項研究成果獲登於國際頂尖期刊《魚類生物學與漁業評論》。

八鰭丫髻鮫。（徐華遜提供）

