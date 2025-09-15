桃園線上旅展9/15上線 28種住宿遊程套裝方案開賣

桃市府觀旅局攜手KKday平台推出「住桃園，很可以！」旅宿線上旅展，再度邀請10國GoPro國際創作者參與拍攝任務，15日與桃園市副市長蘇俊賓、觀旅局長陳靜芳出席記者會。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/15 18:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府觀旅局攜手KKday平台於9月15日至11月14日，推出「住桃園，很可以！」旅宿線上旅展，集結桃園旅宿攜手在地觀光產業，推出28種住宿加遊程的套裝方案。觀旅局表示，套裝行程依據不同旅客需求規劃，另也設計4重好康機制，包括訂房抽好禮、訂房加碼送、入住抽好禮、合照送折扣，讓旅客有機會把機票等大獎帶回家。

觀旅局表示，今年也再度邀請10國GoPro國際創作者參與拍攝任務，包括台灣武打女星梁子淇、旅居台灣的美國外籍藝人賈斯汀，以及日本、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞、印度與法國創作者，以他們獨特的視角與專業影像，分組競賽拍攝桃園多元旅宿套裝方案，並深入捕捉桃園在地故事，讓遊客看見不一樣的桃園。

觀旅局今（15）日於尊爵飯店舉行記者會，由副市長蘇俊賓、觀旅局長陳靜芳、10國GoPro創作者宣布線上旅展開跑。觀旅局表示，28種住宿加遊程套裝方案，讓旅客從室內玩到戶外、從山邊玩到海邊，喜歡自然山水的戶外型旅客，可選擇桃園喜來登×騎馬體驗方案、福緣山莊×背包艇方案、山水奇異／烏樹林從前從前／小巷內客棧／隱峇里山莊×石門水庫3合1行程，有SUP、獨木舟、西式划船等。

觀旅局說，喜愛在地人文的旅客，可選擇三橋渡假旅店×中庄導覽藍家友善農場體驗或蕃薯藤溫泉體驗，感受大溪中庄在地特色；而自由行旅客也可選擇小巷內客棧×桃園市台灣好行的「住宿＋台灣好行4線聯票」套裝組合，輕鬆暢遊大溪、石門水庫等景點。如想避開酷熱天氣的旅客，亦提供多家旅宿與觀光工廠或遊樂園的室內組合方案。

觀旅局表示，線上旅展除了提供旅客多樣化套裝遊程，另設計「4重好康」加碼機制，第一重訂房抽好禮，凡透過KKday線上旅展完成訂房，即可抽東南亞／東北亞單人經濟艙機票（不可指定航點）、GoPro Hero最新款相機、太平洋小折疊自行車、Airpods 4等大獎；第二重訂房加碼送，前500名完成線上旅展訂購的旅客，可獲贈價值500元的桃園好物「桃味包」聯名禮盒1份，內有多款桃園在地伴手禮如桃園酸柑茶啤酒、黃日香豆干、農會秈米棒、新忠源花生酥糖及旅遊環保袋，數量有限送完為止。

第三重入住抽好禮，凡於線上旅展販售期間入住桃園51家「桃園好棧」任一家旅館或民宿，線上登錄住宿相關憑證如發票、收據或入住證明文件即可參加抽獎，有機會獲得復興葉家千金茶葉、大溪阿枝蜂蜜、行動電源等特色好禮；第四重合照送折扣，凡活動期間內於任一間「桃園好棧」指定地點與拍照手板合照，並分享至個人社群帳號，即可獲得「住桃園，很可以！」線上旅展折扣碼刮刮卡1張，數量有限送完為止。

10國GoPro國際創作者參與拍攝任務，以他們獨特的視角與專業影像，分組競賽拍攝桃園多元旅宿套裝方案，並深入捕捉桃園在地故事。（觀旅局提供）

