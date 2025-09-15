淡江大橋合龍倒數！最後節塊明晨閉合 溫差是最大考驗

2025/09/15 17:59

連結淡水和八里的淡江大橋最後一哩路即將完成。（記者林正堃攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水與八里間的跨河交通新地標「淡江大橋」，歷經多年規劃及7度流標，今（15日）工程迎來關鍵里程碑，下午進行起吊作業，明天早上8點則進行閉合節塊合龍。公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，閉合節塊重達390噸，因受溫度影響，鋼梁長度早、中、晚最多相差7公分，施工團隊特別預留空間並分兩天作業，以確保吊裝精準與施工安全。

鄭閔中指出，這次進行的是鋼梁閉合節塊的吊裝工程，受溫度效應影響極大，因此在接近閉合的幾個節塊，都必須在早、中、晚進行溫度與長度變化的量測，以掌握鋼梁在熱脹冷縮下的差異。根據測量，早上與中午的溫差造成鋼梁長度約有7公分變化。

鄭閔中表示，為避免吊裝時鋼梁卡在閉合端口，施工團隊先將八里端預留15公分空間。由於溫差效應會消耗掉7公分，若在中午施工，剩餘餘量僅8公分，難度大增，因此選擇在第2天早上、溫差較小時進行閉合作業。

鄭閔中也說，這次閉合節塊重量約390噸，雖非最重（最重的鋼梁節塊近500噸），但因必須考量端口寬度與溫度效應，操作更為嚴謹。因此作業分兩階段進行，第1天先配合潮汐，將平台船拖運至定位；第2天再依溫度效應計算結果，於早上完成最終閉合作業，以確保施工安全與精準度。

淡江大橋工程迎來關鍵里程碑，下午起吊作業，明早8點進行閉合節塊合龍。（記者羅國嘉攝）

閉合節塊重達390噸，因溫度影響，鋼梁長度早、中、晚最多相差7公分，故選擇在早上、溫差較小時閉合。（記者羅國嘉攝）

