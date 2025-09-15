為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    淡江大橋合龍倒數！最後節塊明晨閉合 溫差是最大考驗

    2025/09/15 17:59
    連結淡水和八里的淡江大橋最後一哩路即將完成。（記者林正堃攝）

    連結淡水和八里的淡江大橋最後一哩路即將完成。（記者林正堃攝）

    連結淡水和八里的淡江大橋最後一哩路即將完成。（記者林正堃攝）

    連結淡水和八里的淡江大橋最後一哩路即將完成。（記者林正堃攝）

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水與八里間的跨河交通新地標「淡江大橋」，歷經多年規劃及7度流標，今（15日）工程迎來關鍵里程碑，下午進行起吊作業，明天早上8點則進行閉合節塊合龍。公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，閉合節塊重達390噸，因受溫度影響，鋼梁長度早、中、晚最多相差7公分，施工團隊特別預留空間並分兩天作業，以確保吊裝精準與施工安全。

    鄭閔中指出，這次進行的是鋼梁閉合節塊的吊裝工程，受溫度效應影響極大，因此在接近閉合的幾個節塊，都必須在早、中、晚進行溫度與長度變化的量測，以掌握鋼梁在熱脹冷縮下的差異。根據測量，早上與中午的溫差造成鋼梁長度約有7公分變化。

    鄭閔中表示，為避免吊裝時鋼梁卡在閉合端口，施工團隊先將八里端預留15公分空間。由於溫差效應會消耗掉7公分，若在中午施工，剩餘餘量僅8公分，難度大增，因此選擇在第2天早上、溫差較小時進行閉合作業。

    鄭閔中也說，這次閉合節塊重量約390噸，雖非最重（最重的鋼梁節塊近500噸），但因必須考量端口寬度與溫度效應，操作更為嚴謹。因此作業分兩階段進行，第1天先配合潮汐，將平台船拖運至定位；第2天再依溫度效應計算結果，於早上完成最終閉合作業，以確保施工安全與精準度。

    淡江大橋工程迎來關鍵里程碑，下午起吊作業，明早8點進行閉合節塊合龍。（記者羅國嘉攝）

    淡江大橋工程迎來關鍵里程碑，下午起吊作業，明早8點進行閉合節塊合龍。（記者羅國嘉攝）

    閉合節塊重達390噸，因溫度影響，鋼梁長度早、中、晚最多相差7公分，故選擇在早上、溫差較小時閉合。（記者羅國嘉攝）

    閉合節塊重達390噸，因溫度影響，鋼梁長度早、中、晚最多相差7公分，故選擇在早上、溫差較小時閉合。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播