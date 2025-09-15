為學童加鈣 高雄加碼5800萬補助每週1乳品

新學年，高市補助國小以下學童每週1乳品，教育局長吳立森今到楠梓國小發放牛奶。（高雄市教育局提供）

2025/09/15 17:44

〔記者許麗娟／高雄報導〕為幫學童「加鈣」，高雄市自114學年度起加碼5800萬補助經費，讓全市公立國小、公立幼兒園每週至少提供1次乳品午餐，近15萬名學童受惠，開學之初，教育局長吳立森今（15）日前往楠梓國小視察，盼每位學童都能獲得足夠鈣質，幫助骨骼與牙齒健康發育。

高雄市教育局今年9月起，將學校午餐國小菜單附餐「每週1次飲品」調整為「每週1次乳製品」，市府補助每生每週10元價差，並建議各校在菜單中多使用高鈣食材，包括乳製品、小魚乾、板豆腐、芥藍菜及莧菜等，增加孩子們日常鈣質攝取。



楠梓國小校長鍾榮茂說，學生很喜歡午餐能配上牛奶，覺得營養又好喝，有乳糖不耐症的學生也改由豆漿製品替代，依然能攝取到植物性蛋白與鈣質。

吳立森今天中午到楠梓國小與學生一起打菜和發放乳品，肯定學校午餐規劃與用心，並強調午餐使用的乳品或豆漿皆必須符合教育部「校園飲品及點心販售範圍」規定，確保安全與品質。未來將結合午餐配送與行政彈性，減輕學校負擔。

