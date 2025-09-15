為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    擾動「99W」威脅增 颱風論壇示警只是前菜：下週還有新系統接近

    「99W」將朝西北移動，對台灣威脅較大。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    「99W」將朝西北移動，對台灣威脅較大。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    2025/09/15 17:39

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著太平洋高壓減弱，南方開始有擾動正在發展，目前南海及菲律賓東方海面分別有「98W」、「99W」在發展，其中「99W」有稍微增強的趨勢，不排除有機會發展成颱風，對台威脅較大；下週恐還有另一個系統接近，需持續觀察。

    臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，由於太平洋高壓未來幾天會稍微減弱的關係，菲律賓東方海面的擾動「99W」將朝西北移動，對台灣威脅較大，預估「99W」週三（17日）掠過菲律賓呂宋島東部近海後，週四（18日）進入巴士海峽，週五（19日）將進入台灣西南海域。

    「99W」有稍微增強的趨勢，是否進一步增強為颱風，將取決於與菲律賓陸地的距離，受到環流影響宜花東、南高屏天氣不穩定，有不定時短暫雷陣雨，其餘地區午後雷陣雨也會增多，若「99W」越靠近，影響越大。

    「颱風論壇」提醒，這個低壓系統只是前菜，在關島附近還有一個低壓系統正在醞釀中

    預計在週末左右顯著發展起來，有機會在下週二（23日）左右通過台灣附近但變數還很大，持續追蹤。

    圖
    圖
