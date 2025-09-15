台北馬拉松中籤率僅27％ 推「耶誕歡樂早餐跑」補遺憾

台北馬拉松12月21日登場。（台北市體育局提供）

2025/09/15 17:39

〔記者董冠怡／台北報導〕台北馬拉松12月21日登場，馬拉松及半馬組共計2萬8000個名額，吸引6萬4110人競爭，平均中籤率約2成7。市府體育局今表示，沒中籤者可參加12月20日賽前熱身活動「歡樂早餐跑」，即起開放報名至10月20日止，區分3公里、9公里組，大小朋友及隔天參賽選手皆可參加，時逢耶誕節前夕，可以創意變裝並領限量好禮。

「台北馬拉松─耶誕歡樂早餐跑」起訖點為台北市的市民廣場，3公里組年齡不限、報名人數上限5000人，費用650元，估於仁愛敦南圓環折返；9公里組限2018年以前（含）出生者、即7歲以上（含）參加，上限7000人，報名費800元，估於景福門圓環折返。詳細資訊可至台北馬拉松官網查詢。

體育局指出，今年吸引6萬4110人報名達標及登記抽籤，其中，參賽員額2萬8000名，總登記抽籤人數5萬3764人，扣除成績達標免抽及保障名額等，平均中籤率約2成7。全馬、半馬組報名完賽成績達免抽籤有3863人，比去年提高馬拉松組達標門檻後，又增386人，台北馬拉松也是跑者視為年度訓練成果的重要驗收賽事。

此外，截至9月10日統計完成報名繳費，合計來自50個國家（地區）、國際跑者達4665人。相比疫情前巔峰3692人、去年在世界田徑總會金標籤加持下達4433人，今年再創新高。體育局補充，大會將規劃調整明年（2026年）成績達免抽籤資格標準，並調整達標年齡區間，馬拉松組60歲以上分齡組別門檻維持不變、半馬組預計放寬。

