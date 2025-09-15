為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    3連假省道地雷路段一次看 中長途國道客運6至85折

    教師、中秋及國慶連假前一天至最後一天，搭乘84條中長途國道客運路線，享6至85折優惠。（資料照，記者蔡昀容攝）

    2025/09/15 17:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕教師、中秋及國慶連續假期將接力登場。為鼓勵民眾搭乘公共運輸，連假前一天至最後一天，推出3項優惠：84條中長途國道客運路線中秋節連假6折，教師節及國慶連假85折優惠價；高鐵、台鐵或國道客運轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；指定幸福巴士路線全程免費。

    交通部公路局表示，9月26日凌晨0時至9月29日午夜24時、10月3日凌晨0時至10月6日午夜24時、10月9日凌晨0時至10月12日午夜24時，推出客運優惠，包括84條中長途國道客運路線中秋連假6折、教師節及國慶連假85折優惠價；搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；指定幸福巴士路線全程免費。

    公路交通方面，預估車潮分別自9月26日週五、10月3日週五及10月9日週四下午起陸續出現，各大風景旅遊熱點車潮9月27至28日、10月4至5日、10月10至11日；返回工作地車潮，預計9月28日下午至9月29日、10月5日下午至10月6日、10月11日下午至10月12日出現。

    省道易壅塞路段及時段，包括地區主要幹道，如台9線蘇花公路、南迴公路，台1線水底寮至楓港路段，台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段及中彰大橋等；銜接高速公路之路段，如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

    易壅塞的觀光風景地區鄰近路段，包括台2線及台2乙線關渡至淡水、台2線福隆及萬里至大武崙、台9甲線新店至烏來、台3線大溪及古坑至梅山、台21線日月潭周邊路段等。

