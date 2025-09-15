為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    營造人鳥共好、共生 台江黑琵季9/27登場

    台江國家公園是黑面琵鷺度冬的重要濕地。（台江處提供）

    2025/09/15 17:27

    〔記者王姝琇／台南報導〕黑面琵鷺每年10月至翌年3月來台度冬，國家公園署台江國家公園管理處將於9月27日舉辦「台江黑琵季－黑琵來做伙」，透過寓教於樂的活動內容，讓大家一起來認識保護黑琵，營造人鳥共好、共生的濕地環境。

    台江處致力於黑琵保育，除進行生態基礎調查的繫放與普查工作，也建立食物來源友善養殖研究與棲地管理監測，目前全球黑琵族群數量增至7081隻，其中台灣4169隻，佔全球數量58.9%，大多分布在台南、嘉義沿海濕地、魚塭及鹽田環境。

    台江處每年於黑琵度冬期間舉辦「台江黑琵季」活動，邀集政府機關部門、在地業者、居民與NGO團體共同參與黑琵保育，「台江黑琵季－黑琵來做伙」將於9月27日在台江處遊客中心廣場舉辦，有趣味且知性的闖關遊戲、創意DIY及市集。

    台江處表示，開幕儀式於當天上午10點半進行，闖關集章活動時間為上午11點至下午4點半，民眾可透過闖關集章兌換特色紀念品，限量500份，讓大小朋友在遊戲中了解保育的重要，思考如何以更友善的態度與行動守護環境。

    國家公園署台江國家公園管理處將於9月27日舉辦「台江黑琵季－黑琵來做伙」。（台江處提供）

    
    
