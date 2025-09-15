國產署要拆蔣介石雕像 台東建農里民嗆：敢拆就拚命

台東市建農里境內有2件蔣介石雕像擬拆除引發爭議，甚至有民眾嗆聲「敢拆就拿刀拚命」。（記者劉人瑋攝）

2025/09/15 17:38

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市建農里境內有部分為外省老兵開墾，因此也稱為「開發隊」，目前居住者為俗稱「外省第二、第三代」，甚至遺孀仍在，近來因當地存有2件蔣介石銅像或塑像拆除引發爭議，甚至有民眾嗆聲「敢拆就拿刀拚命」，主管單位見反彈聲起，將再進行會勘。蔣介石是「民族救星」或童年記憶，里民看法不一，卻都認為不該拆。

官方統計，全台目前仍有646件蔣介石銅像未移除，民進黨立委王美惠15日受訪表示，桃園市、台北市還有許多蔣介石銅像待處置，顯示當地政府沒有積極處理，多數是藍營執政縣市。

促進轉型正義委員會（促轉會）日前去文台東市公所，要求拆除建農里活動中心2件蔣介石像，查到最後發現土地為國產署所有，近日國產署在蔣介石像背後貼上拆除公告引發爭議，一件為水泥像、一件則材質不明，各為半身與全身、等身高。

雖2023年12月內政部民政司曾發新聞稿，「威權象徵處置不限於拆除」、「依據促進轉型正義條例第五條規定，凡出現在公共建築或場所的紀念、緬懷威權統治者的威權象徵，本應予移除、改名，或以其他方式處置。」

但國產署南區分署表示，促轉會原本去文市公所即是要「爰請貴府積極輔導該活動中心盡速辦理移除作業」，「依法規劃處置」並填調查表，要追蹤處理，即是移除，後再以廢棄物處置。國產署強調，就是怕衝突才貼公告，但仍讓里民不滿。

原來當地稱「開發隊」、也就是當年從中國來台第一代軍人在此開發，目前居民多為第一代老兵的家眷。里長林金寶說，這些老兵當年開墾花東河川地、泰源谷地公路，一直到開發隊落居，從沒有人關心過，連一點記憶都要擦拭去，蔣家功過歷史自有定論，「雕像何錯？」

林金寶在意的是「雕像代表開發隊老兵的努力與記憶」；隨機在現場問到的也都是外省二、三代或遺孀，里民立場不一樣，但相同的都是，雕像陪伴自己長大。有里民則認為，「約在雕像下小酌、聚會」已是里民日常，它陪著里民半世紀、也是童年記憶，不可說拆就拆。

有民眾認為「蔣介石與孫中山一樣都受人尊敬，不該拆」，有里民被問到「當年若擺放一尊大象銅樣而非蔣中正，拆除仍會反對嗎？」民眾仍是氣憤反對，「這雕像在此地已有其他重要意義，而非僅有威權」、「我們民眾有很多人已經放下威權的影響，倒是只有促轉會仍沒放下」。回答得頗有禪機。

蔣介石是「民族救星」或童年記憶，里民看法不一，卻都認為不該拆。（記者劉人瑋攝）

