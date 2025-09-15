警政署擬於高雄大樹設「警察公墓」 許智傑：地方反對設在小坪地區

警政署研擬在高雄大樹區設置「警察公墓南區分址」引起地方議論，立委許智傑今邀相關單位與民眾討論、彙整地方意見。（許智傑團隊提供）

2025/09/15 17:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕警政署研擬在高雄大樹區設置「警察公墓南區分址」，引起地方議論，立委許智傑今邀相關單位與民眾討論後，強調地方多接受設在坪頂公墓，但反對設在小坪地區，民代會跟地方站在一起。

許智傑今邀請包含同黨立委邱議瑩服務團隊、警政署、高市警察局、殯葬管理處、大樹區公所，高市議員江瑞鴻、張勝富、邱俊憲、黃飛鳳和大樹區13位里長等共同與會討論，並向警政署表達地方反對的聲音。

按照警政署針對大樹區警察公墓現有規劃，以小坪地區現地預計設置1392.79平方公尺樹葬區、587.6平方公尺灑葬區、164.78平方公尺花葬區；但因緊鄰學區、腹地較小且現地周圍交通極度不便等關係，引起市府、民代、地方等3方強烈反對，於是共同向警政署提出鄰近的坪頂公墓位置提供考慮。

市議員黃飛鳳表示，前年討論時就代表地方向警政署表達反對，且地方很理性地提出設在坪頂公墓的第二方案，雖非完美、卻是大多數人相對可接受的位置，很遺憾今年接到設置在小坪地區的核定函，不只震驚不已，地方也非常氣憤！

市議員邱俊憲說，明明所有人都反對的小坪方案，警政署卻仍極力遊說地方里長的行為更是不能理解，明明有埤頂方案可達成多數共識的機會，但好像警政署卻不想受理，也希望可以透過這次的機會，清楚表達地方的聲音。

許智傑強調，會跟地方站在一起，就是反對設置在小坪地區，「警察公墓南區分址」計畫的出發點很好，但是聆聽地方的意見更是重要！

他認為坪頂方案土地有5.3公頃，扣除土葬區域還有4.1公頃腹地，空間非常足夠，加上交通相對原計畫更是便民，地方民眾也比較可接受，希望警政署放棄原先預定地，採用地方提出的坪頂公墓做考量，讓警察公墓去向爭議可就此塵埃落定。

