「鹽琉開趴」新園9/20登場 結合越南風情提前迎中秋

鹽琉開趴市集將於9月20至21日2天在新園海洋航運園區登場。（屏東縣政府提供）

2025/09/15 17:21

〔記者葉永騫／屏東報導〕「2025鹽琉開趴-鹽琉秋HiHi」將於9月20至21日2天在新園海洋航運園區以「南洋異國」結合「中秋節慶」為主題盛大展開，特別推出《園仔陪你賞越Chill》手作課程，民眾可親手製作「五星燈籠」、彩繪「越南斗笠」，感受越南傳統工藝的魅力，提早慶中秋！

縣府交通旅遊處表示，新園鄉是全屏東縣越南移工最多的地方，本次活動恰逢中秋前夕，在現場融合越南中秋傳統元素，以色彩斑斕的越南五星燈籠點亮園區，營造繽紛的異國節慶氛圍，五星燈籠也代表祈求生活平安順遂，市集廣邀50多攤異國料理與在地小吃，還有「園仔限定打卡任務」與「我要成為鹽琉人」抽獎活動，晚間演出卡司有梁文音、芒果醬、淺堤、怕胖團、隨性樂團、hue，以及東南亞樂團接力登場，邀請大家盡情享受秋夜及美食。

9月21日將在現場公布50位幸運得主，贈送小琉球來回船票或精美禮包，有參加抽獎活動的「鹽琉人」，記得回來鹽琉開趴領獎！歡迎民眾一同前來感受屏東新園嶄新的海港魅力，詳細活動內容可上官網、「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」臉書、IG 及Threads等活動訊息。

屏東縣長周春米（左）與「2025鹽琉開趴-鹽琉秋HiHi」吉祥物「園仔」。（屏東縣政府提供）

