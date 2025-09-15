為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    勿再有三腳貓狗！ 動保團體要求投縣動保自治條例維持全面禁山豬吊

    浪愛不流浪關懷動物協會，帶來一隻曾因山豬吊少隻腳的狗。（記者陳鳳麗攝）

    2025/09/15 17:11

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣動物保護自治條例草案已在縣議會三讀通過，該條例非經許可全面禁用山豬吊，農業部審核建議附加野保法第21及21條之1規定，即危害人類性命、農林作物……或原住民祭儀，不受此限。台灣動物共生聯盟等動保團體今在與農業處開會前，再度要求「維持全面禁用山豬吊」的條文。

    南投縣動物保護自治條例今年4月在縣議會三讀通過，送農業部審核後，農業部建議該條例中的第17條的條文「未經縣府許可，任何人不得在縣內製造、販售、出借或使用金屬材質的套索陷阱（即俗稱山豬吊）」，能附加野生動物保育法第21條、第21條之1規定的但書，即危害人類性命、農林作物、家禽家畜……等安全，及原住民基於傳統文化和祭儀或營利自用，而有獵捕宰殺或利用野生動物之必要，不受此限。

    包括台灣動物共生聯盟、浪愛不流浪關懷動物協會及南投縣關懷動物協會等動保團體，今天應邀與縣府農業處就該條文附加但書一事進行討論，開會前動保團體仍堅持南投縣應全面禁用山豬吊，即使用改良式山豬吊也不可以，因為很多流浪犬貓中陷阱，最後斷手腳極其痛苦，堅持縣府不能妥協。

    縣府農業處長蘇瑞祥說，會聽取動保團體、民代們的意見，再統整意見作為修正草案的參考，若未來與中央仍有不同看法，必要時會再邀集相關團體開會。

    動保團體要求南投縣動保自治條例，維持全面禁用山豬吊的條文，不要再有三隻腳犬貓。（記者陳鳳麗攝）

