澎湖醫院護理之家獲空氣品質標章 打造友善清新長照環境

衛生福利部澎湖醫院，榮獲綠色環保標章。（澎湖醫院提供）

2025/09/15 17:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院附設護理之家積極推動健康照護與環境永續，經澎湖縣政府環保局評選參加今年「澎湖縣空氣品質管理發展計畫」，檢測結果全面合格，榮獲「綠色環保標章」肯定，展現衛生福利部澎湖醫院在提供優質長照服務同時，也致力打造清新、安全、友善的生活環境。

此次檢測計畫由環保局依據室內空氣品質管理相關標準進行，包括二氧化碳、甲醛、懸浮微粒 （PM2.5） 等多項指標，檢測結果皆符合標準，顯示護理之家對於環境衛生管理與空氣品質維護的努力獲得專業認可。

請繼續往下閱讀...

護理之家平時即重視環境清潔與空氣循環，落實定期空調清潔、開窗通風、加強綠植布置及使用低汙染建材，並透過專業團隊持續監測，確保住民能在舒適、健康的環境中安養生活。

院長匡勝捷表示：「獲得綠色環保標章是我們對住民及家屬的承諾。我們將持續秉持以人為本的理念，在醫療照護與環境品質上雙管齊下，提供更優質、更安心的照護服務。」此次榮獲肯定，不僅彰顯澎湖醫院附設護理之家在長期照護與環境保護的專業與用心，也呼應社會大眾對健康、永續生活的期待。護理之家將持續精進空氣品質管理作為，與中央及地方政府攜手打造「安全、清新、健康」的長照環境，讓每位住民都能在安心舒適的空氣中，享有更有尊嚴的晚年生活。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法